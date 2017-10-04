العسيري يحصل على لقب أستاذ في الايكيدو

أبوظبي (الاتحاد)

حصل خبير الايكيدو، ذياب العسيري على درجة «أستاذ» في الايكيدو من الشيهان جون يامادا الحاصل على 7 دان في اللعبة، والبالغ في العمر 72 عاماً

وتأتي قيمة هذه الدرجة لكون يامادا أحد طلبة موريهي أوشيبا مؤسس الايكيدو المتوفى سنة 1969، كما قام قام بتخريج الدفعة الثالثة من حملة الحزام الأسود الدان 1 والدان 2 من الاتحاد الياباني للعبة.

وقام العسيري بجهد مميز في نشر الايكيدو، ويعد أحد أشهر خبراء اللعبة في الوطن العربي، وهو أول مدرب إماراتي حاصل على الحزام الأسود 4 دان، ويتجهز للحصول على الدرجة الخامسة السنة المقبلة.

كما مثل الإمارات في كثير من الملتقيات العربية والعالمية، وقدم تدريبات ومحاضرات عن الايكيدو، أثار إعجابهم بالأسلوب السلس في تطبيق وتعليم الممارسين، ودوره في نشر اللعبة، مما وضعه في مصاف كبار مدربي العالميين، وأهله للتكريم من جانب المجلس العالمي لفنون الدفاع عن النفس ومقره كاليفورنيا، واعتماده خبيراً وسفيراً لفنون الدفاع عن النفس في الدولة.

ويحظى العسيري بشعبية واسعة في أوساط ممارسي الايكيدو، لما لديه خبرة كبيرة وثقافة في الفنون القتالية، كما شهد له عدد كبير من خبراء الايكيدو، من بينهم ستيفن سيجال أسطورة اللعبة والممثل المشهور، كما تم ترشيحه ضمن المكرمين في حفل أصحاب الإنجازات الرياضية 2015، والذي تنظمه مجلة فنون القتال الدولية واللجنة الوطنية بالكويت.

ولم تكن رياضة «الايكيدو» معروفة في الإمارات قبل أن يتعلق بها ذياب العسيري، ويتوغل في هذا الفن القتالي لمعرفة أسراره. ولم تكن رحلة تعرفه إلى الايكيدو، التي انطلقت عام 2003 سهلة، فقد عمل بجد والتزام، وتدرج بالأحزمة حتى وصل للمستوى الأول من الحزام الأسود (1 دان) عام 2007، وأصبح أول مدرب إماراتي لهذا النوع من الرياضات. كما قام بنشر هذه الرياضة في المجتمع المحلي، فتوجه إلى المراكز التجارية والمدارس والجامعات لتقديم عروض فيها، إلى أن استطاع أن يكون قاعدة جماهيرية لها. كما لجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بها، مؤمناً بأنها ليست مجرد لعبة، بل هي «أسلوب حياة».

وأكد العسيري أن الايكيدو مفيدة للصغار والكبار ولكل من يمارسها، حيث تنمي لديهم مهارات متعددة، بدنية ودهنية، من أهمها التركيز وعدم العنف. وقال العسيري: «إن الايكيدو تهدف إلى الدفاع وليس الهجوم»، مضيفاً: «إن جمالها يأتي من بساطة الحركات وسهولتها»، ويقوم العسيري بتدريب هذا الفن في مركز الإمارات للايكيدو في مدينة زايد الرياضية.