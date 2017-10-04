نجاح كبير لكأس «سباحة البراعم»

دبي (الاتحاد)

أشاد سلطان السماحي رئيس اتحاد السباحة بنجاح كأس الإمارات للبراعم الذي اختتم أمس الأول بمشاركة كافة الأكاديميات الخاصة والأندية، بالإضافة إلى منتخب عمان، وأوضح رئيس الاتحاد أن البطولة تعد خطوة أولى في طريق السباحة المجتمعية إذ شهد مشاركة الأكاديميات الخاصة وأبناء المقيمين في الإمارات، ما يعطي مجالاً أكبر في المستقبل لزيادة قاعدة الممارسين.

وشكر الأندية التي شاركت في البطولة ومنها الوصل والفجيرة اللذين دفعا بأكبر عدد من السباحين والنصر والوحدة وكافة الأندية، ما أعطي مؤشراً جيداً لتطور فئة الصغار بالاحتكاك مع الأكاديميات الخاصة وسباحيها.

وكان مجلس إدارة اتحاد السباحة قد عقد اجتماعه الدوري في مجمع حمدان الرياضي مقر إقامة البطولة، وناقش التركيز على تنوع الفعاليات واعتماد الشراكات الجديدة للاتحاد التي يسعى من خلالها إلى توسيع قاعدة المشاركين في اللعبة، والبحث عن تنويع مصادر دخل الاتحاد.