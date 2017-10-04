«الطائرة» تخسر «نائب العميد»

أسامة أحمد (دبي)

أعلن خالد وليد، لاعب منتخبنا السابق ونجم النصر وعجمان، اعتزال الكرة الطائرة بعد 31 عاماً من العطاء، ويعتبر اللاعب ثاني أقدم اللاعبين في الصالات «بدأ مسيرته الرياضية عام 86 في فريق الناشئين تحت 15 سنة بنادي النصر»، ثم تدرج في المراحل السنية بقلعة العميد ليلعب في الفريق الأول موسم 90 - 91، حيث استمرت مسيرته الناجحة مع الأزرق حتى موسم 2015- 2016 لينتقل للعب في صفوف عجمان في الموسم الماضي.

وكان الظهور الأول للاعب في المنتخبات خلال وجوده مع «أبيض الناشئين» في بطولة العالم التي أقيمت بدبي عام 88، فيما بدأت مسيرته مع المنتخب الأول خلال مشاركته في التصفيات الآسيوية 90-91.

وحقق خالد وليد مع النصر 19 بطولة والعديد من الألقاب الشخصية أبرزها أفضل لاعب في فئة الشباب عام 92 وأفضل ضارب 96 وأفضل مرسل 97.

وأوضح اللاعب لـ «الاتحاد» أنه زامل العديد من الأجيال المتميزة في الطائرة، حيث لعب في النصر بجانب المميزين أمثال خالد محمود، أحمد الجناحي، خالد أحمد وغيرهم.