  • الأربعاء 14 محرم 1439هـ - 04 أكتوبر 2017م

خالد وليد يعتزل بعد 31 عاماً من العطاء في «الصالات»

«الطائرة» تخسر «نائب العميد»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 04 أكتوبر 2017

أسامة أحمد (دبي)

أعلن خالد وليد، لاعب منتخبنا السابق ونجم النصر وعجمان، اعتزال الكرة الطائرة بعد 31 عاماً من العطاء، ويعتبر اللاعب ثاني أقدم اللاعبين في الصالات «بدأ مسيرته الرياضية عام 86 في فريق الناشئين تحت 15 سنة بنادي النصر»، ثم تدرج في المراحل السنية بقلعة العميد ليلعب في الفريق الأول موسم 90 - 91، حيث استمرت مسيرته الناجحة مع الأزرق حتى موسم 2015- 2016 لينتقل للعب في صفوف عجمان في الموسم الماضي.

وكان الظهور الأول للاعب في المنتخبات خلال وجوده مع «أبيض الناشئين» في بطولة العالم التي أقيمت بدبي عام 88، فيما بدأت مسيرته مع المنتخب الأول خلال مشاركته في التصفيات الآسيوية 90-91.

وحقق خالد وليد مع النصر 19 بطولة والعديد من الألقاب الشخصية أبرزها أفضل لاعب في فئة الشباب عام 92 وأفضل ضارب 96 وأفضل مرسل 97.

وأوضح اللاعب لـ «الاتحاد» أنه زامل العديد من الأجيال المتميزة في الطائرة، حيث لعب في النصر بجانب المميزين أمثال خالد محمود، أحمد الجناحي، خالد أحمد وغيرهم.

وقال: اخترت الوقت المناسب من أجل إنهاء مسيرتي الرياضية، وخصوصاً أنه من الصعب تكملة المشوار بحكم عملي في أبوظبي، للأسف مستوى اللعبة لا يشجع على الوجود في «الصالات»، وخصوصاً أنها في تدنٍ مستمر، وحان الوقت لمعرفة وضع منتخبتنا في الخريطة الخليجية والتي ستكشف الفارق الكبير بين الطائرة الإماراتية وبقية المنتخبات الخليجية. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 