من وراء تخلف لاعبينا عن السفر إلى عشق آباد ؟!

رضا سليم (دبي)

«الاتحاد» تفتح ملف الوعود وخيبة الأمل (3)

في الوقت الذي رسم فيه اتحاد الجو جيتسو لوحة مضيئة بدورة الألعاب الآسيوية للصالات في عشق آباد، لم تقدم الاتحادات الأخرى المستوى المنتظر، وخرجت من البطولة بميداليتين فقط عبارة عن ذهبية ألعاب القوى التي حققتها العداءة علياء سعيد وبرونزية الدراجات التي أحرزها يوسف ميزرا.

في المقابل، كان اتحاد الجو جيتسو الرقم الصعب، ونجح في حفظ ماء وجه الرياضة الإماراتية في الدورة، وحقق لاعبوه 15 ميدالية انتزعوها عن جدارة واستحقاق.

«الاتحاد» تختتم اليوم ملف المشاركة في الدورة الآسيوية لألعاب الصالات في محاولة لوضع النقاط على الحروف، ومعرفة أوجه القصور والإخفاق التي حدثت خلال المشاركة.