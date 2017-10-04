من وراء تخلف لاعبينا عن السفر إلى عشق آباد ؟!

رضا سليم (دبي)
«الاتحاد» تفتح ملف الوعود وخيبة الأمل (3)
في الوقت الذي رسم فيه اتحاد الجو جيتسو لوحة مضيئة بدورة الألعاب الآسيوية للصالات في عشق آباد، لم تقدم الاتحادات الأخرى المستوى المنتظر، وخرجت من البطولة بميداليتين فقط عبارة عن ذهبية ألعاب القوى التي حققتها العداءة علياء سعيد وبرونزية الدراجات التي أحرزها يوسف ميزرا.
في المقابل، كان اتحاد الجو جيتسو الرقم الصعب، ونجح في حفظ ماء وجه الرياضة الإماراتية في الدورة، وحقق لاعبوه 15 ميدالية انتزعوها عن جدارة واستحقاق.
«الاتحاد» تختتم اليوم ملف المشاركة في الدورة الآسيوية لألعاب الصالات في محاولة لوضع النقاط على الحروف، ومعرفة أوجه القصور والإخفاق التي حدثت خلال المشاركة.
في الحلقة الثالثة من رصد الوعود وخيبة الأمل في الدورة الآسيوية الخامسة لألعاب الصالات المغلقة والرياضات الدفاعية، التي أسدل عليها الستار مؤخراً بالعاصمة التركمانية عشق آباد، اكتشفنا أن أعداد اللاعبين الذين أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية عن مشاركتهم في الدورة وهم 68 لاعباً، لم يكن العدد الحقيقي الذي شارك بالفعل في المنافسات، حيث مثلنا فقط 53 لاعباً فقط، ما يعني أن 15 لاعباً تخلفوا عن السفر والمشاركة في المنافسات، وهي القضية التي كانت حديث الساعة في بعثتنا في عشق آباد. ... المزيد