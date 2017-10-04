«غرفة دبي» تختتم زيارتها إلى بنما

دبي (الاتحاد)

اختتمت غرفة تجارة وصناعة دبي زيارة بعثتها التجارية إلى بنما بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع غرفة تجارة وصناعة وزراعة بنما، وتنظيم منتدى الأعمال الإماراتي البنمي، وعقد اجتماع رفيع المستوى مع معالي إيزابيل دي سانت مالو دي ألفارادو، نائب الرئيس ووزيرة الشؤون الخارجية في بنما، وذلك على هامش زيارة البعثة التجارية الحالية لغرفة دبي إلى كل من بنما وكوستاريكا وكولومبيا.

وخلال الاجتماع مع نائب الرئيس ووزيرة الشؤون الخارجية في بنما، أشادت معاليها بمزايا دبي التنافسية، والمكانة العالمية التي وصلت إليها الإمارة على كافة الصعد، مبديةً إعجابها بمرافق دبي المتنوعة كالموانئ والمطارات والمناطق الحرة.

ولفتت معاليها إلى أن بنما حريصة على الاستفادة من خبرة دبي، والتعلم من نموذج دبي المتميز في التنوع الاقتصادي، مجددةً التزام بنما التام بالتعاون والشراكة مع دبي لما فيه المصلحة المشتركة للجانبين، داعيةً الشركات العاملة في دبي إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية في بلادها.

من جانبه، أشاد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي بالعلاقات الاقتصادية القائمة بين الجانبين، معتبراً أن الزيارة ستسهم بتطويرها إلى الأفضل، مستعرضاً أهمية معرض إكسبو 2020 في دبي، والفرص التي سيتيحها للشركات البنمية، داعياً إلى مشاركة متميزة لقطاع الأعمال البنمي في المعرض العالمي الذي تستضيفه إمارة دبي.

وخلال منتدى الأعمال الإماراتي البنمي الذي نظمته غرفة دبي بالتعاون مع غرفة بنما وهيئة الاستثمار البنمية ووزارة التجارة والصناعة البنمية، عززت غرفة دبي شبكة علاقاتها مع بنما من خلال توقيع مذكرة التفاهم التي نصت على شراكة استراتيجية تعزز الروابط الاستثمارية والتجارية بين مجتمعي الأعمال لدى الطرفين، وتطور التبادل التجاري والمشاريع المشتركة، وتحسن التواصل بين شركات الطرفين. وشملت الاتفاقية كذلك الترويج للاستثمارات والفرص في قطاعات الخدمات المصرفية والدعم اللوجيستي، وتبادل المعلومات والخبرات التقنية والتشغيلية والعملية، بالإضافة إلى العمل معاً على تذليل تحديات الأعمال التي قد تؤثر على الاستفادة من فرص الاستثمار المشتركة.

ووقع الاتفاقية حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي والسيد غابرييل بارليتا، نائب رئيس غرفة بنما بحضور ماجد سيف الغرير وإدواردوا فونسيكا وارد، سفير بنما لدى دولة الإمارات. ولفت مدير عام غرفة دبي إلى أن الزيارة تهدف لتسليط الضوء على الفرص المشتركة، والعمل على فتح قنوات تعاون في قطاعات متنوعة، مشيراً إلى أن التعاون التجاري بين الجانبين ما زال قليلاً مقارنةً بالإمكانات المتوافرة لدى الجانبين، حيث بلغت تجارة دبي غير النفطية مع بنما 21 مليون دولار في العام الماضي، رغم نموها بنسبة 90% مقارنةً بالعام 2012.