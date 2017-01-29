«كلمة» يصدر «وجهتنا.. الهندسة والطبولوجيا مع ثورستون»

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن سلسة رحلات في الرياضيات، أصدر مشروع «كلمة» للترجمة التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة كتاباً جديداً بعنوان: «وجهتنا.. الهندسة والطبولوجيا مع ثورستون» لمجموعة من المؤلفين تحت إشراف باحث الرياضيات أوريليان ألفاريز.

يستهدف هذا الكتاب التعريف بعالم الرياضيات الأمريكي المعاصر وليام ثورستون، الذي يَدين له علم الرياضيات بالشيء الكثير، وبخاصة في مجالين هما الهندسة والطوبولوجيا، مما جعله ينال عن جدارة واستحقاق جائزة «فايدلس» عن مجمل أعماله. إنه عبارة عن مقالات تضيء مجمل الجوانب التي كان مبتكراً فيها، قد تتصل بمسائل دقيقة أو بجوانب حياتية لهذا الرياضي العبقري.

لقد تمكن عالم الرياضيات الفذّ ثورستون من سبر أغوار هذين المجالين الهندسة والطبولوجيا وجعلهما يفضيان إليه بكل أسرارهما، حسب تعبير أحد الباحثين. ونكتشف مع توالي فصول الكتاب أن الرياضيات بالنسبة إليه ليست علماً مجرداً متعالياً يمارسه أناس من علٍ يمسكون مفاتيح المعادلات المستغلقة والحسابات المستعصية التي لا صلة لها بالواقع، بل إن أهم سؤال بالنسبة إلى ثورستون هو كيفية الارتقاء بالإنسانية، بل وكما يقول هو نفسه «الإسهام عن طريق تطوير الرياضيات في تحسين ظروف عيش الناس في عالمنا هذا». فالهدف من هذا الكتاب مزدوج: تبيان أهمية الرياضيات، والكشف عن أبعادها الاجتماعية.