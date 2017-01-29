«كلمة» يصدر «وجهتنا.. الهندسة والطبولوجيا مع ثورستون»

أبوظبي (الاتحاد)
ضمن سلسة رحلات في الرياضيات، أصدر مشروع «كلمة» للترجمة التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة كتاباً جديداً بعنوان: «وجهتنا.. الهندسة والطبولوجيا مع ثورستون» لمجموعة من المؤلفين تحت إشراف باحث الرياضيات أوريليان ألفاريز.
يستهدف هذا الكتاب التعريف بعالم الرياضيات الأمريكي المعاصر وليام ثورستون، الذي يَدين له علم الرياضيات بالشيء الكثير، وبخاصة في مجالين هما الهندسة والطوبولوجيا، مما جعله ينال عن جدارة واستحقاق جائزة «فايدلس» عن مجمل أعماله. إنه عبارة عن مقالات تضيء مجمل الجوانب التي كان مبتكراً فيها، قد تتصل بمسائل دقيقة أو بجوانب حياتية لهذا الرياضي العبقري.
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