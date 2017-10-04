الفجيرة تناقش تنويع الموارد والتنمية الصناعية المستدامة

السيد حسن (الفجيرة)

ناقش المؤتمر العربي الثالث للتطوير والاستثمار العقاري والصناعي، الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، عدة قضايا أبرزها الصناعة كركيزة أساسية في منظومة التحول إلى اقتصاد غير نفطي، والمباني الخضراء، إضافة إلى تنويع الموارد والتنمية الصناعية المستدامة في الوطن العربي، ويشارك في المؤتمر الذي افتتحه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة، 15 متحدثاً رسمياً يمثلون 20 دولة خليجية وعربية، إلى جانب حشد من المتخصصين يتجاوز عددهم 300 خبير عربي يساهمون في إثراء فعاليات المؤتمر.

ينظم المؤتمر غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، والاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» على مدى يومين.

حضر المؤتمر محمد محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، ونائل الكباريتي، رئيس اتحاد الغرف العربية، وكل من الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، ومعالي سعيد بن محمد الرقباني مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة، وخليفة خميس مطر الكعبي رئيس غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وسعادة أحمد آل سودين رئيس الاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري.

وقال خليفة خميس مطر الكعبي: «إن المؤتمر يعد خطوة مهمة في استراتيجية الإمارات، التي تشهد حراكاً تنموياً متواصلاً في بيئة يسودها الأمن والأمان والاستقرار الاقتصادي، وباتت تحتل مكانة مرموقة في مصاف أكثر الدول نمواً وازدهارا ورفاهية، لاسيما وأنها اعتمدت نهجاً، علمياً للارتقاء بتنافسيتها، حيث جاءت في المركز الأول إقليمياً والعاشر عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم»، وأكد الكعبي، أن إمارة الفجيرة حققت تطورات تنموية متلاحقة شملت جميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتواصل مسيرتها التنموية في إطار خطة طموحة لتطوير بنيتها الأساسية ومرافقها الحيوية مثل الميناء البحري والمطار الدولي والمنطقة الحرة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها المتنوعة، وتوسيع قاعدتها الإنتاجية، ورفع كفاءة وطاقات الأنشطة التي تدعم تنويع مصادر الدخل مثل الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية.