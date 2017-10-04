التزلج على الماء.. الظهور الأول على مسرح الكاسر

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، تنطلق بعد غدٍ منافسات تحدي الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتزلج على الماء، بتنظيم من النادي في الظهور والحضور الأول لهذه البطولة في العاصمة أبوظبي.

ويفتتح التسجيل الرسمي في المنافسة اليوم، على أن يغلق قبل موعد الاجتماع التنويري للسباق في الحادية عشرة صباحاً، وتعد هذه البطولة جديدة ضمن أجندة النادي الرياضية التي ستنظم ما يربو على الستين حدثاً طوال موسم 2018 في نسخة جديدة ومطورة للرياضات البحرية.

من جهته، أكد سالم الرميثي مدير عام النادي أهمية التجديد في البطولات والأنشطة التي يقوم النادي بتنظيمها، وذلك باستحداث بطولات ورياضات جديدة تضاف للرياضات الموجودة في السابق، وقال: «دورنا في النادي هو أن نقوم بتقديم واستقطاب أنواع جديدة من البطولات والمنافسات، وإعطاء الفرصة لممارسي بعض الرياضات في أن تصاغ وتقام في إطار احترافي وترفيهي أيضاً في الوقت ذاته، لدينا قاعدة لا بأس بها من ممارسي رياضة التزحلق على الماء بواسطة الألواح الخشبية، ونريد أن نعطي الفرصة لهؤلاء من أجل الارتقاء بمواهبهم وتطويرها للأفضل، بالإضافة إلى فرصة إقامة التحدي في رسم قانوني أيضاً».

وكشف الرميثي عن وجود بطولات عالمية وكبيرة تقام لهذه الفئة من الرياضات في مختلف أنحاء العالم، وقال: نريد أن نكون السباقين في استحداث مثل هذه البطولات واجتذاب متسابقين هواةً جدد ممن يرغبون في تجربة هذه الرياضة التي تعتمد على اللياقة والقدرة على تقديم فواصل جميلة من الاستعراض من خلال الألواح الخشبية، وتعتمد أيضاً على قيام المتسابق بالتحكم في قيادته والتزلج على الماء وسط سرعات متراوحة وحسب نوع القارب الذي يقوم بسحب المتسابقين على المياه، ننتظر أن نشاهد تجربة فريدة من نوعها وحماساً قوياً في أول سباق وبطولة رسمية تنظم لهذه الرياضة.

الجدير بالذكر أن المنافسة ستنطلق في الثالثة والنصف ظهر الجمعة ومن المتوقع مشاهدة وحضور ما يزيد على عشرين متسابقاً في النسخة الأولى من التزلج على الماء.