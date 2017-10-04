الرحماني: رئاسة «إفهار» تأكيد على «عالمية» فروسية الإمارات

العين (الاتحاد)

نال فيصل الرحماني ثقة مطلقة من قبل «21 دولة عالمية من أصل 21» بغياب دولة واحدة، ليفوز بمنصب رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «إفهار» في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد مؤخراً في العاصمة الفرنسية باريس.

وأشاد فيصل الرحماني في بداية حواره مع «الاتحاد» باهتمام القيادة الرشيدة بالكفاءات الإماراتية لتشريف الدولة في أرفع المستويات، ترجمة للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واهتمام سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في إعلاء شأن وعودة الخيل العربي الأصيل لبريقه وتألقه العالمي الذي أرسى قواعده المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وسباقات الخيل والقدرة في شتى المحافل والمضامير العالمية.

وقال الرحماني: بالإضافة إلى المنصب، تتبوأ الإمارات رئاسة الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار»، والفضل يعود بعد الله سبحانه وتعالى إلى الدعم الكبير والمؤثر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأضاف: المنصب الإداري المهم علامة من علامات التطور في المجال الرياضي لبلادنا الغالية، ونحن بدورنا نحاول بما استطعنا من جهد وعزيمة أن نحقق لوطننا الريادة في كل مكان، ونترك على خريطة العالم البصمات التاريخية المؤثرة.