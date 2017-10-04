مصبح: بطولة الفجيرة فرصة لتجديد دماء الملاكمة

أمين الدوبلي (أبوظبي)

دشن الجهاز الفني الجديد لمنتخب الملاكمة، بقيادة محمد مصبح والأوزبكي حسنوف، خطة العمل مع المنتخبات الوطنية بسلسلة من الاجتماعات مع مراكز الملاكمة على مستوى الدولة، وذلك بعد توليهما المسؤولية في أعقاب استقالة عمر المجالي المدير الفني السابق، على خلفية عدم رضاه عن النتائج التي تحققت في بطولة آسيا للناشئين والشباب.

وأكد مصبح أن مراكز التدريب والتكوين هي أجنحة الاتحاد، والاهتمام بها يعد أفضل طريق لاختيار عناصر جديدة للمنتخبات الوطنية، لأنها المعنية باكتشاف وصقل وتأهيل اللاعبين في المراحل السنية المبكرة، وهي التي تشارك في البطولات المحلية، وقال: «قمنا كجهاز فني للمنتخب بزيارة عدد من المراكز في العين والغربية، وسوف نكمل زياراتنا لمراكز الفجيرة، ورأس الخيمة، حيث إننا نمتلك 6 مراكز تابعة للاتحاد هي الفجيرة، والسلامات وجامعة الإمارات في العين، والرشاقة في رأس الخيمة، والغربية بالظفرة، بالإضافة إلى مركز أبوظبي في مدينة زايد الرياضية، بالإضافة إلى الأكاديميات والمراكز الخاصة، ومجلس إدارة الاتحاد لديه توجه بتوفير كل أنواع الدعم لتلك المراكز من أجل تحفيزها على القيام بدورها».

وقال: «لا بد أن نعترف بأن لعبة الملاكمة كان عليها إقبال جيد في المراحل السابقة، ولكن دخول ألعاب قتالية جديدة على الخط بقوة جعل الوصول إلى المواهب وجذبهم أمراً صعباً جداً، وبالتالي فلا بد أن نوفر كل الإمكانات المطلوبة لجذب اللاعبين، ولا بد أن نقف مع المراكز في نفس المربع، بطرح أساليب جديدة في استقطاب اللاعبين، ولحسن الحظ فقد تولينا المسؤولية في أول الموسم، ولدينا فترة زمنية جيدة لوضع التصورات الكاملة، وسوف نستفيد من المعلومات التي حصلنا عليها من لقاءات المدربين في المراكز».

وعن أهم تحديات المستقبل بالنسبة للجهاز الفني قال مصبح: «لدينا تحدٍ كبير هو مشروع البطل الأولمبي 2020 الذي يشرف عليه أنس العتيبة رئيس الاتحاد بنفسه، وبموجبه سوف نعلن عن اختيار 6 لاعبين مميزين، ونضع لهم البرامج المناسبة لتطوير مستواهم وفقاً لأعلى المعدلات على مدار عامين ونصف العام، حتى تبدأ التصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد في طوكيو 2020».

وتحدث عن بداية الموسم المحلي قائلاً: «بطولة الدولة التي ستقام بالفجيرة نوفمبر المقبل ستكون محطة مهمة نحاول استثمارها كجهاز فني لمتابعة كل المواهب، برغبة أجراء عملية إحلال وتجديد للعناصر من أجل اختيار الأفضل، وتجديد الدماء، لتحقيق نقلة للأمام بشكل علمي».

وحول برنامج الموسم المقبل وخطة العمل لأهم التحديات قال مصبح: «نحن ننتظر أجندة الاتحاد الآسيوي التي ستتضمن البطولات والمسابقات القارية في 2018، ندرك أن الإمارات لديها ملف لاستضافة إحدى بطولات آسيا للمراحل السنية 2018، ولا بد أن نكون مستعدين لها، ومن حسن الحظ أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنس العتيبة يوفر أكبر دعم للجهاز الفني الجديد والمنتخبات الوطنية المختلفة».