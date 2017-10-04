كبار السن يتحاورون على رقعة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

برعاية مجلس الشارقة الرياضي وبمناسبة اليوم العالمي للمسنين، نظم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بطولة الشارقة لكبار السن في مقره، بمشاركة 32 لاعباً ولاعبة تم تقسيمهم إلى مجموعتين، الأولى للمحترفين وضمت 18 لاعباً ولاعبة والثانية للهواة وضمت 14 لاعباً ولاعبة.

وشهد حفل افتتاح البطولة وقام بأداء النقلة الأولى الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي والشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وقال الشيخ صقر القاسمي: تأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات الثلاث التي أعلن المجلس عنها مؤخراً والخاصة بفئة كبار السن في إمارة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية خلال الربع الأخير من العام الجاري، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية التفصيلية 2017-2020 للجنة العليا لمتابعة عضوية الشارقة للشبكة العالمية للمدن المراعية للسنّ.

وأسفرت نتائج فئة الهواة عن فوز عمر سليمان من اليمن باللقب وحل ثانياً أبوبكر يامون من الهند والمركز الثالث جاء تريم مطر تريم، وفي فئة المحترفين كان المركز الأول من نصيب فيكتور موسكالينكو من إسبانيا، أعقبه فؤاد الطاهر من مصر والمركز الثالث سان جوان دينيس من الفلبين.