«تنفيذي» طواف أبوظبي يستعرض خطط النسخة الرابعة

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم المكتب التنفيذي لطواف أبوظبي بالشكر والتقدير لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لرعايته المتواصلة للقطاع الرياضي، ودعمه المستمر لطواف أبوظبي الذي سيقام بنسخته الرابعة خلال الفترة 21- 25 فبراير 2018.

كما أشاد المكتب التنفيذي بتوجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، والثقة الغالية التي أولاها سموه للتشكيل الجديد للمكتب، متمنين أن يكونوا عند حسن الظن والثقة بالعمل على تحقيق البصمات الجديدة لتحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات لرياضة أبوظبي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي بتشكيله الجديد أمس في نادي ضباط القوات المسلحة، بحضور عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي رئيس المكتب التنفيذي، بجانب الأعضاء: العميد خليفة بطي الشامسي ممثل (القيادة العامة لشرطة أبوظبي)، عبد الرحيم البطيح ممثل (أبوظبي للإعلام)، محمد المنصوري ممثل (دائرة الشؤون البلدية والنقل)، وحمد العفيفي ممثل (اللجنة المشتركة للسلامة والحلول المرورية)، وعبدالناصر يوسف عمران ممثل (اتحاد الدراجات)، ومحمد خليل الحمادي (مدير نادي أبوظبي للدراجات)، ومحمد سلطان الزعابي ممثل (هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة)، وطلال مصطفى الهاشمي، وأحمد عبدالله القبيسي، وأحمد إسماعيل الحوسني، ومبارك سالم العامري، نوف عبدالرضا علي، ودوتشيو ديكياتي، وأحمد محمد المصعبي، وسالم خليفة المري مقرراً. واستعرض المكتب التنفيذي التحضيرات والخطط التنظيمية بما يشمل الجوانب الفنية والأمنية والتسويقية والإعلامية واللوجستية للنسخة الرابعة التي ستقام ضمن الأجندة المعتمدة لسباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية لموسم 2018، بصفته السباق الوحيد في الشرق الأوسط، وذلك في المنطقة الغربية وأبوظبي والعين ومن ثم حلبة ياس. وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً لمراحل العمل التحضيري للنسخة وأهم الجوانب التي تخص السباق من الناحية الفنية التي تشمل (مسارات المراحل، الفرق المشاركة)، بجانب الخطة التسويقية والترويجية للحدث والتي تتضمن «الإعلانات، الرعاة، المناطق الترفيهية الجماهير، الزيارات الترويجية لطلبة مدارس أبوظبي»، إضافة إلى الخطة الإعلامية الشاملة «النقل التلفزيوني المباشر، الجهات والقنوات التلفزيونية الناقلة للحدث، التغطية الصحفية، الإذاعات، مواقع التواصل الاجتماعي»، كما ناقش الاجتماعي الخطط الأمنية وإغلاق الشوارع ودور المتطوعين وتوعية الجماهير.

وفي ختام الاجتماع توجه عارف حمد العواني بأسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الحكيمة ورعايتها المتواصلة لمسيرة التنمية والتقدم الرياضي على مستوى الدولة، مبيناً أن هذا الأمر انعكس بشكل ملحوظ على استضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية التي رسخت أبوظبي ومكانتها في أجندة الرياضة على الصعيد الدولي.

وقال العواني: «الاجتماع استعرض مراحل العمل والخطوات المقبلين عليها، حيث حرصنا على أن تكون النسخة الرابعة مميزة بكل الجوانب ومكملة لنجاحات النسخ الثلاث الماضية، والعمل على تحقيق الإضافات التي تُبهر العالم وتسجل علامات النجاح والتفوق للعاصمة أبوظبي وريادتها في التنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية، بعد أن غدت في السنوات الأخيرة منصة لنجوم العالم وصناع القرار الرياضي الدولي.

وأضاف: «الاجتماع أطلع على جميع خطط ومراحل العمل واستعرض كل السبل التي تقود لإنجاح الكرنفال الرياضي العالمي الذي ستحتضنه أبوظبي والمنطقة الغربية والعين»، مشيداً بدور الجهات الحكومية والرعاة المتعاونين مع مجلس أبوظبي الرياضي في دعم مسيرة الاستضافة لإنهاء كل الترتيبات اللازمة للوصول بطواف أبوظبي لأعلى المراتب.