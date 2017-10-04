وينكز بين «الأسود الثلاثة» للمرة الأولى

لندن (أ ف ب)

استدعى مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت لاعب وسط توتنهام هاري وينكز، ليحل محل فابيان ديلف، لاعب وسط مانشستر سيتي، لمباراتي سلوفينيا غداً وليتوانيا الأحد، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا. والتحق ديلف وكذلك فيل جونز، قلب دفاع مانشستر يونايتد، بفريقيهما دون أن يحدد الاتحاد الإنجليزي للعبة طبيعة إصابتهما.

وسيغيب عن تشكيلة إنجلترا في المباراة ضد سلوفينيا لاعب وسط توتنهام ديلي ألي الموقوف، إضافة إلى داني ويلبيك لاعب أرسنال وطوم هيتون «بيرنلي» وجيمي فاردي «ليستر سيتي» وناينثنييل شالوباه «واتفورد» بسبب الإصابة.

وهي المرة الأولى التي يستدعى فيها وينكز، لاعب منتخب شباب إنجلترا دون 21 عاماً، إلى المنتخب الأول.

وتتصدر إنجلترا المجموعة السادسة برصيد 20 نقطة، وتحتاج إلى نقطتين فقط لبلوغ النهائيات، كونها تبتعد بفارق 5 نقاط عن سلوفاكيا و6 نقاط عن سلوفينيا واسكتلندا.

وتضم تشكيلة إنجلترا

جو هارت وارون كريسويل «وستهام يونايتد» وفرايزر فوستر، راين برتراند «ساوثمبتون» وجاك باتلاند «ستوك سيتي» وجوردان بيكفورد «إيفرتون» وجاري كاهيل «تشيلسي» وكريس سمولينج وجيسي لينجارد وماركوس راشفورد «مانشستر يونايتد» وهاري ماجير «ليستر سيتي» وجون ستونز وكايل ووكر ورحيم ستيرلينج «مانشستر سيتي» ومايكل كين «إيفرتون» وكيران ترايبيير إريك داير وهاري وينكز وديلي ألي وهاري كين «توتنهام» وجايك لايفرمور «وست بروميتش» وجوردان هندرسون وأليكس أوكسلايد تشامبرلاين ودانيال ستاريدج «ليفربول» وجيرماين ديفو «بورنموث».