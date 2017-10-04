بيلوتي غياب

روما (د ب أ)

أعلن نادي تورينو الإيطالي، أن مهاجمه أندريا بيلوتي، سيغيب عن صفوف المنتخب الإيطالي في مباراتيه الأخيرتين بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، بسبب إصابته في الركبة.

وأوضح النادي أن بيلوتي «23 عاماً»، الذي خرج مصاباً من أرضية الملعب خلال مباراة تورينو أمام فيرونا، ضمن منافسات الدوري الإيطالي، سيغيب عن الملاعب حتى أواخر أكتوبر الجاري.

وتردد أن بيلوتي يعاني إصابة في أربطة الركبة اليمنى، لكن حالته لا تتطلب عملية جراحية.

وسيفتقد جيان بييرو فينتورا، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، جهود بيلوتي في المباراتين المقررتين، أما مقدونيا وألبانيا يومي الجمعة والاثنين المقبلين، على الترتيب.