البلوز يفقد موراتا 6 أسابيع

مدريد (رويترز)

يعاني ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي وإسبانيا من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وسيغيب لعدة أسابيع، بعدما كشفت الفحوص مع منتخب بلاده أنه يعاني تمزقاً من الدرجة الثانية.

وخضع موراتا لفحوص بعد إصابته في لقاء لتشيلسي انتهى بالخسارة 1-صفر أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت. وذكرت تقارير بريطانية أن اللاعب سيغيب 6 أسابيع على الأقل.

واستدعى يولن لوبتيجي مدرب إسبانيا، أريتز أدوريز مهاجم أتليتيك بيلباو البالغ عمره 36 عاماً، لتعويض موراتا الذي سيغيب عن آخر مباراتين لبلاده في تصفيات كأس العالم.

وتفتقد إسبانيا أيضا الثنائي أندريس إنيستا من برشلونة وداني كارفاخال من ريال مدريد، واختار لوبتيجي بدلاً منهما جوناثان فيرا لاعب لاس بالماس، وأفارو أودريوزولا من ريال سوسيداد، وسط آمال في حسم بطاقة التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم.

وتتقدم إسبانيا بثلاث نقاط على إيطاليا صاحبة المركز الثاني قبل آخر جولتين في التصفيات.

وانتقل موراتا من ريال مدريد إلى تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وتألق اللاعب في ستامفورد بريدج، وأحرز 7 أهداف في 9 مباريات مع فريق أنطونيو كونتي.

وإذا ابتعد موراتا بالفعل هذه الفترة الطويلة، فإنه سيغيب عن مباراتي تشيلسي أمام روما في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى العديد من مباريات الدوري الممتاز، ومنها مباراة قمة أمام مانشستر يونايتد في الخامس من نوفمبر.