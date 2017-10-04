الإصابة تحرم ويلز من بيل

لندن (أ ف ب)

استبعد الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني، من تشكيلة منتخب بلاده الذي يلاقي جورجيا وإيرلندا في مباراتين مهمتين ضمن تصفيات كأس العالم 2018، بحسب تقارير صحفية بريطانية. وشكلت لياقة بيل «28 عاماً» مصدر قلق بالنسبة إلى المنتخب، منذ تعرضه لإصابة عضلية في ربلة الساق خلال مباراة ناديه ضد مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني ضمن دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، والتي انتهت بفوز النادي الملكي 3-1.

وغاب الجناح الويلزي عن لقاء ريال وضيفه إسبانيول الأحد ضمن بطولة إسبانيا، إلا أنه التحق بمعسكر منتخب بلاده في اليوم التالي.

وتحتل ويلز المركز الثاني في المجموعة الأوروبية الرابعة مع 14 نقطة، بفارق 4 نقاط عن صربيا المتصدرة، ونقطة عن إيرلندا الثالثة. ويأمل المنتخب الويلزي في الفوز على أرض جورجيا بعد غد، وعلى ضيفه الإيرلندي الاثنين المقبل، ليضمن على الأقل المركز الثاني والمشاركة في الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال الروسي.

ويتأهل متصدر كل من المجموعات الأوروبية التسع إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، بينما تخوض أفضل 8 منتخبات حلت في المركز الثاني ملحقاً قارياً تتأهل أربع منتخبات منه إلى المونديال.

ويتوقع أن يفسح غياب بيل المجال أمام لاعب ليفربول الإنجليزي بين وودبورن «17 عاماً» للمشاركة كأساسي للمرة الأولى على الصعيد الدولي، إذ قدم أداء لافتاً في المباراة أمام النمسا في الثاني سبتمر (1-صفر)، بتسجيله هدف الفوز بعد 5 دقائق من مشاركته كبديل في الشوط الثاني.