أوروجواي جاهزة لخطف بطاقة التأهل

كاراكاس (د ب أ)
خاض منتخب أوروجواي الأول لكرة القدم تدريباته في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، استعداداً لمواجهة فنزويلا غداً، في المرحلة قبل الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة لمونديال روسيا 2018.
وبدأ منتخب أوروجواي تدريباته في فنزويلا في حضور 16 لاعباً كانوا قد وصلوا لمعسكر الفريق، الذي يتنقل اليوم إلى مدينة سان كريستوبال الفنزويلية، التي ستستضيف اللقاء المصيري.
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وفي الجولة الأخيرة من التصفيات، تستضيف أوروجواي المنتخب البوليفي في 10 أكتوبر الجاري بالعاصمة الأوروجوايانية مونتفيديو.
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وقال كافاني في مؤتمر صحفي عقب التدريبات: الطريق طويل وصعب، أصبحنا على بعد خطوة واحدة بفضل كل ما قمنا به، أعتقد أنها كانت تصفيات جيدة.
وأوضح كافاني أن منتخب بلاده حقق أشياء جيدة في هذه التصفيات في مقدمتها استعادة الثقة والمصداقية، ما منح الجماهير أسباباً منطقية لكي تحلم بالأفضل.