أوروجواي جاهزة لخطف بطاقة التأهل

كاراكاس (د ب أ)

خاض منتخب أوروجواي الأول لكرة القدم تدريباته في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، استعداداً لمواجهة فنزويلا غداً، في المرحلة قبل الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة لمونديال روسيا 2018.

وبدأ منتخب أوروجواي تدريباته في فنزويلا في حضور 16 لاعباً كانوا قد وصلوا لمعسكر الفريق، الذي يتنقل اليوم إلى مدينة سان كريستوبال الفنزويلية، التي ستستضيف اللقاء المصيري.

وتحتل أوروجواي المركز الثاني في التصفيات برصيد 27 نقطة خلف المنتخب البرازيلي المتصدر، فيما لا تحمل فنزويلا، التي انتفت كل حظوظها في الصعود إلى النهائيات، في جعبتها سوى ثماني نقاط فقط.

وفي الجولة الأخيرة من التصفيات، تستضيف أوروجواي المنتخب البوليفي في 10 أكتوبر الجاري بالعاصمة الأوروجوايانية مونتفيديو.

وبعد المران، أكد مهاجم منتخب أوروجواي إيدنسون كافاني أنه يشعر بالسعادة، بفضل التقدم الذي يحرزه فريقه في مشواره في التصفيات واقترابه من حصد بطاقة التأهل للمونديال الروسي.

وقال كافاني في مؤتمر صحفي عقب التدريبات: الطريق طويل وصعب، أصبحنا على بعد خطوة واحدة بفضل كل ما قمنا به، أعتقد أنها كانت تصفيات جيدة.

وأوضح كافاني أن منتخب بلاده حقق أشياء جيدة في هذه التصفيات في مقدمتها استعادة الثقة والمصداقية، ما منح الجماهير أسباباً منطقية لكي تحلم بالأفضل.