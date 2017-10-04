ميسي يحفز زملاءه للفوز على بيرو

بوينس آيرس، ريو دي جانيرو (د ب أ)

انضم ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني لصفوف المنتخب الأرجنتيني، في ثاني حصصه التدريبية، استعداداً لمواجهة بيرو والإكوادور في المرحلتين الأخيرتين من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وخاض المنتخب الأرجنتيني، بقياد مدربه الوطني خورخي سامباولي، تدريبه الأول من دون قائده ونجمه الأول ليونيل ميسي، الذي وصل بصحبة زميله خافيير ماسكيرانو، مدافع برشلونة، وكذلك ليوناردو باريديس، لاعب وسط زينيت الروسي، وفور وصوله دعا ميسي زملاءه للفوز علي بيرو لتجنب مأزق المباراة الأخيرة أمام الإكوادور.

وتحتل الأرجنتين المركز الخامس في التصفيات، وهو المركز الذي يؤهل صاحبه لخوض ملحق فاصل أمام بطل أوقيانوسيا لحسم بطاقة التأهل، ولذلك يحتاج إلى تحقيق الفوز في مباراتيه المقبلتين للتأهل مباشرة للمونديال الروسي من دون النظر إلى نتائج الفرق الأخرى.

من ناحية أخرى، يواصل المنتخب البرازيلي استعداداته لمباراته المقبلة أمام بوليفيا غداً في المرحلة قبل الأخيرة من تصفيات المونديال.