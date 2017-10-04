لوكاكو الأول وصلاح تاسعاً

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت دراسة أجراها مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي لشؤون الرياضة (Ceis) في نيوشاتل بسويسرا، النقاب عن حقيقة تطور القيمة السوقية للاعبين خلال الفترة من أول يوليو الماضي وحتى أول أكتوبر الجاري، وانتهى المرصد إلى وضع قائمة «التوب 10» الذين ارتفعت قيمتهم السوقية الحقيقية خلال تلك الفترة أكثر من غيرهم، وتصدر القائمة النجم البلجيكي الهداف روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد «24 عاماً» والمتعاقد مع الشياطين الحمر حتى عام 2022، ورغم أن «اليونايتد» اشتراه بمبلغ «8. 58 مليون يورو» إلا أن قيمته السوقية الحقيقية ارتفعت من «7. 102 مليون يورو» في أول يوليو الماضي إلى «5. 158 مليون يورو» في أول أكتوبر الجاري، أي بزيادة في القيمة السوقية قدرها ما يقرب من 60 مليون يورو.

وجاء الفرنسي «كيليان مبابي «18 عاماً» لاعب باريس سان جيرمان والذي يمتد عقده حتى عام 2022، في المركز الثاني في القائمة، حيث ارتفعت قيمته السوقية الحقيقية من «4. 95 مليون يورو» في أول يوليو الماضي إلى «8. 145 مليون يورو» في أول أكتوبر الحالي، بزيادة قدرها 4. 50 مليون يورو».

أما المركز الثالث، فقد انفرد به الأرجنتيني باولو ديبالا «23 عاماً» هداف يوفينتوس الإيطالي، والذي ينتهى عقده في 2022، حيث ارتفعت قيمته السوقية الحقيقية من «7. 113 إلى 161 مليون يورو» بزيادة قدرها «3. 47 مليون يورو».

وجاء في المراكز الرابع، الفرنسي عثمان ديمبلي «20 عاماً» لاعب برشلونة الإسباني، والذي ينتهى عقده في2022، حيث ارتفعت قيمته السوقية الحقيقية من «92.5 إلى 5. 137 مليون يورو» بزيادة قدرها 46 مليون يورو، بينما احتل المركز الخامس اللاعب أليكس تشامبرلين «25 عاماً» مهاجم ليفربول الذي ارتفعت قيمته السوقية الحقيقية من27 إلى «7. 58 مليون يورو» بزيادة قدرها «7. 31 مليون يورو».

ورغم أن البرازيلي نيمار «25 عاماً» لاعب باريس سان جرمان الجديد انتقل إلى صفوف هذا الفريق الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، إلا أن قيمته السوقية الحقيقية وفقا لأرقام مرصد كرة القدم ارتفعت من 2. 211 في أول يوليو الماضي إلى «6. 239» مليون يورو في أول أكتوبر الجاري بزيادة قدرها «4. 28 مليون يورو»، واحتل بها المركز السادس في الترتيب.

وجاء النجم الصاعد الانجليزي ماركوس راشفورد «19 عاماً» مهاجم مانشستر يونايتد والذي يمتد عقده حتى 2020 في المركز السابع، حيث ارتفعت قيمته السوقية الحقيقية من «8. 71 إلى 6. 98 مليون يورو بزيادة قدرها«8. 26 مليون يورو»، بينما احتل البلجيكي كيفين دي بروين «26 عاماً» لاعب مانشستر سيتي، والذي يمتد عقده حتى 2021، المركز الثامن، حيث ارتفعت قيمته السوقية الحقيقية من «7. 105» إلى 3. 131 مليون يورو» بزيادة قدرها «6. 26 مليون يورو».

وجاء الفرعون المصري محمد صلاح «25 عاماً» لاعب ليفربول والذي ينتهي عقده في 2022 في المركز التاسع في القائمة، حيث ارتفعت قيمته من 8. 72 إلى 98 مليون يورو بزيادة قدرها 2و26 مليون يورو.

وجاء في المركز العاشر والأخير حارس المرمى الإيطالي الشاب جيانلويجي دوناروما «18 عاماً» لاعب إيه سي ميلان، حيث ارتفعت قيمته السوقية الحقيقية من 9. 39 إلى 1. 65 مليون يورو بزيادة قدرها 2. 26 مليون يورو.