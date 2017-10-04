البايرن يبحث عن التوازن في العطلة الدولية

برلين (د ب أ)

يتحتم على بايرن ميونيخ الألماني، أن يعيد تنظيم صفوفه خلال عطلة المباريات الدولية بعد تعادله مع هيرتا برلين 2 /‏‏ 2، لتكون هي المرة الأولى في تاريخ مشاركاته في البوندسليجا التي يهدر فيها تأخره بهدفين ويتعادل في النهاية في مباراتين متتاليتين.

وازدادت فاجعة بايرن عبر الإعلان عن غياب الفرنسي فرانك ريبيري عن الملاعب حتى نهاية العام الحالي، بعد إصابته بقطع في أربطة الركبة، كما فشل الفريق في تسجيل بداية إيجابية تحت قيادة المدرب المؤقت ويلي سانيول الذي تولى المسؤولية، خلفاً للإيطالي أنشيلوتي الذي أقيل من منصبه.

وأصيب ريبيري «34 عاماً» بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى عندما «داس» على الكرة خلال الشوط الثاني من المباراة ودون تدخل من أي لاعب بالفريق المنافس. وأوضح بايرن أن ريبيري لن يخضع لجراحة، وأن الركبة ستوضع في جبيرة لعدة أسابيع، وأن اللاعب سيحتاج إلى فترة علاج وتأهيل بعد الجراحة ستحدد لاحقاً، لكن دون أن يتحدد ما إذا كان سيعود قبل نهاية العام.

ويفتقد بايرن جهود حارسه الدولي مانويل نوير حتى يناير المقبل بسبب الإصابة.