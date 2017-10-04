البايرن يبحث عن التوازن في العطلة الدولية

برلين (د ب أ)
يتحتم على بايرن ميونيخ الألماني، أن يعيد تنظيم صفوفه خلال عطلة المباريات الدولية بعد تعادله مع هيرتا برلين 2 / 2، لتكون هي المرة الأولى في تاريخ مشاركاته في البوندسليجا التي يهدر فيها تأخره بهدفين ويتعادل في النهاية في مباراتين متتاليتين.
وازدادت فاجعة بايرن عبر الإعلان عن غياب الفرنسي فرانك ريبيري عن الملاعب حتى نهاية العام الحالي، بعد إصابته بقطع في أربطة الركبة، كما فشل الفريق في تسجيل بداية إيجابية تحت قيادة المدرب المؤقت ويلي سانيول الذي تولى المسؤولية، خلفاً للإيطالي أنشيلوتي الذي أقيل من منصبه.
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ويفتقد بايرن جهود حارسه الدولي مانويل نوير حتى يناير المقبل بسبب الإصابة.
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