إعفاء الحائلي والتويجري من رئاسة الاتحاد والرائد

الرياض (د ب أ)

قرر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية إعفاء أنمار الحائلي، من رئاسة نادي اتحاد جدة، بسبب شبهة تزوير مالية وكلف رئيس الهيئة العامة للرياضة حمد الصنيع بمهام رئاسة النادي حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال تركي آل الشيخ: نادي الاتحاد يهمنا جداً وأنهينا تكليف إدارته بسبب شبهة تزوير في الرخصة الآسيوية.

وتابع: تحقيقات الاتحاد قد تتوسع لأندية أخرى أيضاً في الأيام المقبلة.

يشار إلى أن الحائلي كان قد تولى منصب رئاسة الاتحاد، بدءًا من الموسم الجاري خلفاً لحاتم باعشن.

ويحتل الاتحاد المركز السادس في ترتيب جدول المسابقة برصيد 7 نقاط حققها من فوزين وتعادل وهزيمتين.

يأتي هذا في الوقت الذي قرر فيه تركي آل الشيخ، تكليف فهد المطوع برئاسة نادي الرائد حتى نهاية الموسم الجاري خلفاً لعبدالعزيز التويجري الذي أعفي من منصبه. وأوضح تركي آل الشيخ أن إنهاء تكليف إدارة نادي الرائد جاء بسبب شبهة تزوير أوراق مالية، مشيراً إلى أن وضع النادي الحالي لا يرضيه.

وبخصوص تشفير الدوري السعودي، قال رئيس الهيئة العامة: توجيهات ولي العهد السعودي واضحة وصريحة بأن المواطن السعودي سيشاهد الدوري مجاناً.

وفي سياق متصل، أصدر تركي آل الشيخ قراراً يقضي باستخراج جواز سفر للاعب مختار علي ليتمكن من اللعب للمنتخب السعودي الأول.