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باراجواي تنضم إلى الأرجنتين وأوروجواي

اجتماع ثلاثي يحسم مصير «مونديال 2030»
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تاريخ النشر: الأربعاء 04 أكتوبر 2017

أسونسيون (د ب أ)

يجتمع رئيس باراجواي، هوراسيو كورتيس، مع نظيريه الأرجنتيني ماوريسيو ماكري والأوروجواياني تابري فازكيرز اليوم، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأعلنت مؤسسة الرئاسة في باراجواي، أن الرؤساء الثلاثة سيبحثون مع رئيس «الفيفا» الملف المشترك للدول الثلاث، للترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2030. وتجمدت المفاوضات حول هذا الموضوع خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن أعربت أوروجواي عن استيائها على خلفية كشف باراجواي عن نيتها في الانضمام لمبادرة أوروجواي والأرجنتين لتنظيم مونديال 2030، من دون أن تتشاور في هذا الأمر مع جيرانها.

وقرر وزيرا الرياضة في أوروجواي والأرجنتين الأسبوع الماضي تأجيل اجتماع كان مقرراً بينهما، ضمن أعمال اللجنة المشتركة للبلدين التي تشرف على خطط استضافة مونديال 2030، على إثر الخلاف الذي وقع بسبب موقف باراجواي.

وقال فيرناندو كاسيريس، أمين عام مجلس الرياضة في أوروجواي عقب إلغاء الاجتماع: كان من المقرر عقد اجتماع في بوينس آيرس هذا الأسبوع ولكن الأرجنتين اقترحت إقامته في أسونسيون عاصمة باراجواي، وهو ما رفضته أوروجواي.

وأضاف كاسيريس: هذا لا يعني أننا ضد باراجواي، أو ضد هذه المبادرة، ولكن الخطوات الرسمية لم تكتمل، وهذا أمر جاد للغاية ويتطلب منا الكثير من العمل. ... المزيد
     
 

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