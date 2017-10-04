الاتحاد المصري يتبرأ من أزمة «تذاكر الكونغو»

القاهرة (الاتحاد)

تبرأ اتحاد الكرة المصري من أزمة التذاكر، الخاصة بمباراة المنتخب مع الكونغو في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا، إذ كشف العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد عن طرح 50 ألف تذكرة للجماهير، و10 آلاف دعوة فقط للهيئات والجهات الحكومية المختلفة بخلاف مستشفيات الأطفال، ليصل الإجمالي إلى 60 ألف تذكرة.

وقال: أزمة اختفاء تذاكر المباراة من المنافذ المحددة من قبل الاتحاد في استادي القاهرة والإسكندرية وأندية النصر والصيد والشمس، نتيجة تحايل البعض بشراء مجموعات منها ثم إعادة بيعها؛ ولذلك صدرت تعليمات مباشرة من الاتحاد بألا تزيد عملية البيع الواحدة عن 5 تذاكر فقط للفرد الواحد.

وكانت أعداد كبيرة من الجماهير احتشدت في المنافذ المشار إليها، ولكنها فوجئت باختفاء التذاكر، وعدم توافر الدعوات الموحدة رخيصة الثمن، واكتفاء المنافذ بطرح التذاكر مرتفعة الثمن والخاصة بالدرجات الأولى والمقصورة الأمامية، وهو ما رفضته عناصر فئة الشباب وطلاب الجامعات.

فيما أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لـ «الاتحاد» أنه راقب عملية البيع بالقاهرة أمس الأول، ولذلك حرص على تأجيل البيع في الإسكندرية للأمس، وحذر القائمين على المنافذ بعدم زيادة عدد المباع عن 5 تذاكر للفرد الواحد، وأضاف: راقبت بنفسي العملية منذ صباح أمس وحتى اليوم، والأزمة في الإسكندرية أقل حدة.