توقف الدوري بين الرفض والقبول !!

دبي (الاتحاد)

بعد ثلاث جولات من انطلاقة دوري الخليج العربي، والدخول في أجواء الإثارة والتشويق بشكل تصاعدي، ومع تحسن العروض الفنية للمباريات، يتوقف الدوري 12 يوماً، لإقامة الجولة الثانية لكأس الخليج العربي، مما أثار ردود أفعال متباينة بين الأندية.. هناك من اعتبر التوقف الذي يتزامن مع أيام الفيفا، أمراً معمولاً به في كل موسم، وتتم مراعاته ضمن أجندة الدوري التي وافق عليها مختلف الأندية مسبقاً، خاصة أن العديد من اللاعبين الأجانب يلتحقون بمنتخباتهم للمشاركة. وهناك من يرى أن التوقف يعرقل نسق المباريات في دورينا، خاصة في ظل عدم وجود أي التزامات للمنتخب رسمية كانت أو ودية، وكان من الضروري استمرار الدوري، والحفاظ على انتظامه.

يقول محمد عبيد حماد، عضو مجلس شركة كرة القدم بنادي العين ومشرف الفريق الأول، إن الأجندة الخاصة بالمسابقات تم وضعها قبل فترة، مؤكداً أنهم في العين مع فترة التوقف؛ لأن ذلك موجود في أجندة الموسم، والتي وضع جميع المدربين على إثرها خططهم كاملة من حيث الجرعات التدريبية وتقليل الأحمال على اللاعبين في هذه الفترة، مع التركيز على اللاعبين الصغار في بطولة كأس المحترفين، وإراحة اللاعبين الأساسيين.

وواصل مشرف الفريق الأول بنادي العين: الأجندة يجب احترامها، من قبل جميع القائمين على مسابقاتنا المحلية، على الرغم من أن استمرار الدوري يعتبر الأفضل، إلا أن أيام الفيفا تجبرنا على التوقف، ولهذا فإننا في العين على سبيل المثال، منحنا اللاعبين 3 أيام للراحة بعد ختام الجولة الماضية، ضمن الخطة التي وضعها المدرب قبل فترة والتي جاءت بناء على أجندة الدوري.

وأكد أحمد الرميثي، رئيس شركة الوحدة لكرة القدم، أن توقف مسابقة دوري الخليج العربي في الوقت الحالي، أمر طبيعي لأن أيام الفيفا يجب أن تحترم، خاصة أن المحترفين الأجانب في صفوف الأندية لديهم التزامات تجاه منتخباتهم، مبيناً أنه لا توجد مشكلة في هذا الجانب، خاصة أن مسابقة كأس الخليج العربي، تتيح للأندية خوض مباريات تنافسية خلال التوقف، مما يؤدي إلى الحفاظ علي لياقة المباريات عند اللاعبين، لأن هذا هو الهدف الرئيسي من هذه المسابقة، بجانب أنها ترفع عدد المباريات التي يخوضها اللاعبون خلال الموسم.