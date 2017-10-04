العروبة يسعى لضم وليد سالم بالمادة 36

سامي عبدالعظيم(رأس الخيمة)

يقترب فريق العروبة من الإعلان عن مفاجأة من العيار الثقيل بالتعاقد مع الحارس الدولي العيناوي وليد سالم بعد انتهاء فترة «الميركاتو الصيفي» لقيد وتسجيل اللاعبين أمس الأول، إذ يسعى النادي للاستفادة من نص المادة 36/‏‏2 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، إذ تشير إلى أن إمكانية الموافقة على تسجيل اللاعب «المحترف فقط» خارج فترتي التسجيل، إذا انتهى عقده مع ناديه السابق قبل انتهاء فترة التسجيل وذلك خلال 21 يوم عمل من انتهاء إحدى فترتي التسجيل وضمن العدد المسموح بتسجيله.

وتعاقد نادي مسافي مع 3 لاعبين مواطنين من فئة الشباب قبل أيام عدة من انتهاء الفترة المقررة للقيد والتسجيل في محاولة لدعم صفوفه بعد خسارتيه في الجولتين الأولى والثانية من الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، في حين نجح نادي رأس الخيمة في ضم اللاعب الشاب يوسف المهري.

وسارع نادي الحمرية بدعم صفوفه في اليوم الأخير من «الميركاتو» بضم المغربي كمال شافني صاحب التجربة الجيدة مع أندية عدة في «المحترفين والهواة»، وذلك بدلاً من القبرصي فلافيو بعد مشاركته في مباراتين فقط في تمهيدي الكأس أمام مصفوت والذيد.

وكان مصفوت على أعتاب الإعلان عن التعاقد مع صفقات مهمة للغاية، لكن الأمور لم تمض إلى المستوى المطلوب في اللحظات الأخيرة، إذ فاوض النادي ثلاثة من أبرز اللاعبين، هم بشير سعيد وحيدر آلو علي وعبدالله أحمد «تراوري»، حيث اعتذر الثلاثي عن عدم الموافقة على العرض المقدم من النادي لظروف خاصة.

ولم تتوقف محاولات النادي لدعم فريقه قبل الجولة الثالثة من مسابقة الكأس، وذلك بالتعاقد مع اللاعبين عبدالله صالح وأحمد عبدالرحمن، حيث ينتظر قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين لتحديد مصير اللاعب محمد محبوب من نادي الوصل خصوصاً أن الأمور كانت تتجه إلى استعارة اللاعب من الوصل.

وحصل نادي الذيد على توقيع اللاعب سعود مصبح الظاهري من نادي العين بعد جهود مكثفة من إدارة النادي والمدرب محمد سعيد الطنيجي.