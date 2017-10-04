صفقات «اللحظة الأخيرة».. دوافع النجاح تبدد غيوم الشك!

محمد حامد( دبي )

سببان يدفعان اللاعب للرحيل عن فريقه بعد انطلاقة الموسم تلبية لنداء فريق آخر، أولهما المقابل المالي الجيد، أما ثاني الأسباب فإنه يتمثل في رغبته في إثبات الذات مع الفريق الجديد، والعثور على دوافع جديدة لاستعادة البريق، والأمر على هذا النحو يؤشر إلى وجود دوافع نفسية لتحقيق النجاح، ومن المعروف أن الدافعية المعنوية تفوق في كثير من الأحيان الحافز المادي.

وفي اللحظات الأخيرة لفترة الانتقالات الصيفية لدورينا، نجح نادي شباب الأهلي دبي في إعادة الهداف السنغالي موسى سو إلى صفوفه قادماً من فنربخشة التركي الذي كان معاراً لصفوفه، كما تعاقد مع السوري الألماني أياس عثمان قادماً من دينامو دريسدن الألماني، وتعاقد النصر مع الأرجنتيني ماورو زاراتي لاعب فريق واتفورد الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، كما نجح بني ياس الساعي للعودة لدوري الخليجي العربي في دعم صفوفه بالمهاجم النيجيري الإيطالي إيباجوا.

وتظل صفقات اللحظات الأخيرة مرشحة لتحقيق نجاح لافت تحركه دوافع اللاعب، ودعم الإدارة لهذا اللاعب من أجل إثبات صحة قرارها، وعلى الساحة العالمية هناك أكثر من نجم رحل عن فريقه إلى صفوف فريق آخر في اليوم الأخير للميركاتو، ليتألق في وجهته الجديدة، وعلى رأس هؤلاء النجوم كلود المنتقل من الريال لتشيلسي عام 2003، ودانيال ستوريدج الذي أنقذ مسيرته بالإعارة لفريق بولتون في مرحلة ما من مسيرته، وكذلك كارلوس تيفيز، ووين روني، ومسعود أوزيل، ولويس سواريز، وغيرهم من النجوم.

وعلى المستوى المحلي، وفي سبتمبر 2011، سيطر الغاني أسامواه جيان على عناوين الصحافة اللندنية، فقد قرر القدوم إلى نادي العين على سبيل الإعارة وعلى نحو مفاجئ، تاركاً البريميرليج ونادي سندرلاند الإنجليزي خلف ظهره، في واحدة من الصفقات التاريخية التي أثارت جدلاً امتد لسنوات عدة، فقد كان السؤال في بداية مسيرته مع الزعيم «لماذا يرحل نجم متألق في ملاعب أوروبا إلى دوري عربي؟» سؤال طرحه الإنجليز، وطرحناه على أنفسنا، وترقب الجميع الإجابة.