«الإمبراطور» يوافق على طلب «الصقور»

معتصم عبدالله (دبي)

وافقت إدارة نادي الوصل على الطلب المقدم من نادي الإمارات بشأن السماح بمشاركة لاعب وسط «الصقور» أحمد الشامسي المنتقل إلى صفوف الأخير، قادماً من «الإمبراطور» على سبيل الإعارة في الانتقالات الصيفية الأخيرة، في مباراة الفريقين المرتقبة مساء الجمعة على ملعب نادي الإمارات برأس الخيمة، ضمن الجولة الثانية في المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي. وتنطوي مواجهة الجمعة المرتقبة، والتي ستكون الثانية بين الوصل والإمارات، بعد فوز «الأصفر» 3 - 1 في الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، على أهمية قصوى للفريقين كونها تجمع متصدري ترتيب المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي برصيد ثلاث نقاط لكل منهما.

واكتفى الشامسي المنتقل إلى صفوف «الصقور» مطلع الموسم الحالي بخوض نحو تسع دقائق فقط كلاعب بديل في مباراتي فريقه السابقتين أمام الشارقة والإمارات في منافستي كأس الخليج العربي، والدوري على التوالي، في الوقت الذي غاب فيه اللاعب عن قائمة مباراة الوصل في الدوري بداعي شروط الإعارة.