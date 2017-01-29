  • الأحـد غرة جمادى الأولى 1438هـ - 29 يناير 2017م
  12:25    مقتل 30 مسلحا ارهابياً و10 مدنيين في هجوم جوي باليمن        12:27     وزارة الأمن الداخلي الأمريكية: سنمتثل للأوامر القضائية         12:39     إياتا: منع بعض أطقم الطائرات من دخول أمريكا بعد أمر ترامب         12:39     ترامب يمهل الجيش 30 يوما لوضع استراتيجية جديدة ضد «داعش»        12:40     قاضية فدرالية تمنع ترحيل المسافرين الموقوفين في المطارات بموجب قرار ترامب         12:40     رئيسة وزراء بريطانيا تقول إنها لا تتفق مع ترامب بشأن الهجرة         12:40     ترامب: السفر والقيود المفروضة على اللاجئين "ليست حظرا على المسلمين"         12:40    مكالمة ترامب وبوتين "خطوة اولى مهمة" لتحسين العلاقات الثنائية        12:41     نتنياهو: ترامب على صواب بقرار بناء الجدار مع المكسيك وفعلنا ذلك من قبل         12:43     ترامب يتحدث مع بوتين وزعماء العالم عن التهديدات الأمنية         12:43     رئيس الوزراء الكندي يرحب بالمهاجرين ردا على الحظر الأميركي         12:44     قائد يمني: ضبطنا أسلحة إيرانية في المخا         01:02    قرقاش : ‏إسقاط سلاح الجو الإماراتي لطائرة بدون طيار إيرانية في اليمن دليل لمن يحتاج إلى دليل، لتورط إيران في دعم التمرد و إطالة الحرب في اليمن.        01:04    محمد بن راشد يتقبل التعازي من محمد بن زايد والحكام فى وفاة شيخه آل مكتوم    

26 عملاً تشكيلياً وضوئياً لـ13 فناناً

«سنيار الخليج الأول».. تجارب متعددة تعكس المشهد الفني الخليجي
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 29 يناير 2017

رانيا حسن (دبي)

أقام «سنيار غاليري»، يوم الخميس الماضي (26 يناير الجاري)، حفل افتتاح لمعرضه (سنيار الخليج الأول)، بحضور محمد سعيد الشحي الرئيس التنفيذي للعمليات في حي دبي للتصميم، والعديد من المثقفين والمهتمين بالحركة الفنية في منطقة الخليج، وبمشاركة 13 فناناً من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، قدموا تجارب متعددة ومتنوعة في الفن التشكيلي والتصوير الضوئي، تميزت بالثراء الفني واختلاف الأسلوب، وعكست المناخ التشكيلي في دول الخليج.

ضم المعرض نحو 26 عملاً فنياً لمجموعة من الفنانين المشاركين، من الإمارات شارك كل من: نجاة مكي، وسلمى المري، ومنى الخاجة، وخليل عبدالواحد، ويوسف بن شكر، وعبدالرحيم سالم، ويعقوب أهلي، ومن الكويت: عنبر وليد، ومحمد قمبر، كما شاركت أمل العاثم من قطر، وزمان جاسم من السعودية، وعمر الراشد من البحرين، ومن عمان وضاح المسافر.

وقال محمد سعيد الشحي، الرئيس التنفيذي للعمليات في حي دبي للتصميم: «نتشرف اليوم بوجود هذه المجموعة من الفنانين المبدعين من دول الخليج، والتي تعد مكسباً للحركة الفنية التشكيلية، وهذه الفعاليات الفنية تزيد من الابتكار والإبداع».

واعتبر الشحي أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إنشاء حي دبي للتصميم كانت تعكس ثقة سموه في وجود عديد العقول المبدعة والمبتكرة لدينا، وبالفعل استطاع حي دبي للتصميم أن يكون جاذباً لهذه العقول، بل بيئة للتبادل الفكري والإبداعي.

وذكرت سلمى المري أن «معرض سنيار الخليج الأول» يعد باكورة المعارض الجماعية، التي يقدمها الغاليري، ليحمل تجارب لها بصمة في منطقة الخليج، وسيشكل نقطة البداية لمجموعة أخرى من المعارض الجماعية التي يتبناها «سنيار غاليري»، والتي هدفها التواصل والتعاون الثقافي والمعرفي بين الفنانين عربيا ً ومحلياً، أيضا تسليط الضوء على المواهب الشابة وتقديم أعمالها. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا