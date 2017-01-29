«سنيار الخليج الأول».. تجارب متعددة تعكس المشهد الفني الخليجي

رانيا حسن (دبي)

أقام «سنيار غاليري»، يوم الخميس الماضي (26 يناير الجاري)، حفل افتتاح لمعرضه (سنيار الخليج الأول)، بحضور محمد سعيد الشحي الرئيس التنفيذي للعمليات في حي دبي للتصميم، والعديد من المثقفين والمهتمين بالحركة الفنية في منطقة الخليج، وبمشاركة 13 فناناً من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، قدموا تجارب متعددة ومتنوعة في الفن التشكيلي والتصوير الضوئي، تميزت بالثراء الفني واختلاف الأسلوب، وعكست المناخ التشكيلي في دول الخليج.

ضم المعرض نحو 26 عملاً فنياً لمجموعة من الفنانين المشاركين، من الإمارات شارك كل من: نجاة مكي، وسلمى المري، ومنى الخاجة، وخليل عبدالواحد، ويوسف بن شكر، وعبدالرحيم سالم، ويعقوب أهلي، ومن الكويت: عنبر وليد، ومحمد قمبر، كما شاركت أمل العاثم من قطر، وزمان جاسم من السعودية، وعمر الراشد من البحرين، ومن عمان وضاح المسافر.

وقال محمد سعيد الشحي، الرئيس التنفيذي للعمليات في حي دبي للتصميم: «نتشرف اليوم بوجود هذه المجموعة من الفنانين المبدعين من دول الخليج، والتي تعد مكسباً للحركة الفنية التشكيلية، وهذه الفعاليات الفنية تزيد من الابتكار والإبداع».

واعتبر الشحي أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إنشاء حي دبي للتصميم كانت تعكس ثقة سموه في وجود عديد العقول المبدعة والمبتكرة لدينا، وبالفعل استطاع حي دبي للتصميم أن يكون جاذباً لهذه العقول، بل بيئة للتبادل الفكري والإبداعي.