كوزمين يواصل الغياب عن «الفرسان»

منير رحومة (دبي)

استمر غياب الروماني كوزمين مدرب شباب الأهلي - دبي عن تدريبات الفريق، ليثير الكثير من اللغط في الأيام الماضية، خاصة مع تزايد الشائعات عن رحيله، حيث تأخر كوزمين عن العودة أمس كما كان مقرراً، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها من إدارة النادي لزيارة عائلته، ليواصل مهمته على رأس الجهاز الفني استعداداً للاستحقاقات المقبلة، سواء في كأس الخليج العربي أو الدوري، في حين أكدت الإدارة وصول المدرب اليوم.

كان «شباب الأهلي - دبي» قد تعاقد مع السوري إياس عثمان كلاعب حر سيتم قيده في خانة اللاعب الآسيوي، ليكون بذلك الأجنبي الرابع في صفوف الفريق الأول، حيث لعب سابقاً بالدوري الألماني مع فرق كولن، ويان ريجينسبورج ودينامو دريستن، ويبلغ من العمر 22 عاماً ويلعب في خط الوسط. ويذكر أن شباب الأهلي دبي سجل السنغالي موسى سو في قائمة الفريق الأول بدلاً من الأرجنتيني توماس دي فينسينتي، خلال الساعات الأخيرة للانتقالات الصيفية، واحتفظ بحقه في تسجيل لاعب أجنبي آسيوي خلال فترة 21 يوماً منذ غلق باب الانتقالات، بشرط ألا يكون مرتبطاً بعقد مع نادٍ آخر، وأن يكون عقده مع فريقه السابق انتهى قبل آخر يوم من غلق باب الانتقالات.

ومن جهة أخرى، سافر السنغالي موسى سو للالتحاق بمنتخب بلاده والمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018، حيث يخوض مباراة مع الرأس الأخضر السبت المقبل، مما يعني غيابه عن المباراة المقبلة في كأس الخليج العربي، على أن يكون ضمن تشكيلة الفريق في الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي.