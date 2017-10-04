الإماراتي «المظلوم» يتهم قطر بسرقة تصميم شعار «كأس الخليج»

علي معالي (الشارقة)
فوجئ الفنان الإماراتي هشام المظلوم بأن العمل الفني الذي قام بتصميمه ليكون شعاراً لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم هو الشعار الرسمي المعتمد للبطولة، والصدمة في هذا الأمر أن هشام المظلوم لم يكن يعلم شيئاً عن وجود تصميمه ليكون هو الشعار الرسمي فيما بعد، بل إنه فوجئ به مثل رجل الشارع العادي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعتبر خيوط القصة طويلة ومتشابكة، ولكنها في النهاية تعتبر في عُرف التأليف والكتابة «اقتباساً» دون وجه حق، لحقوق فكرية وأدبية خاصة، أما رجل الشارع العادي فيقول عنها «سرقة» غير مشروعة للمصمم الإماراتي هشام المظلوم.
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وقد أكد المظلوم في رسالته، التي قام بإرسالها من «الإيميل» وجوب عدم استخدام تلك الشعارات المقترحة في حال عدم التعاقد معه على أي منها، وطوال الفترات السابقة لم يتلقَّ أي ردود من جانب اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، ومقره الدوحة.
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