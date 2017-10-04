الإماراتي «المظلوم» يتهم قطر بسرقة تصميم شعار «كأس الخليج»

علي معالي (الشارقة)

فوجئ الفنان الإماراتي هشام المظلوم بأن العمل الفني الذي قام بتصميمه ليكون شعاراً لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم هو الشعار الرسمي المعتمد للبطولة، والصدمة في هذا الأمر أن هشام المظلوم لم يكن يعلم شيئاً عن وجود تصميمه ليكون هو الشعار الرسمي فيما بعد، بل إنه فوجئ به مثل رجل الشارع العادي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعتبر خيوط القصة طويلة ومتشابكة، ولكنها في النهاية تعتبر في عُرف التأليف والكتابة «اقتباساً» دون وجه حق، لحقوق فكرية وأدبية خاصة، أما رجل الشارع العادي فيقول عنها «سرقة» غير مشروعة للمصمم الإماراتي هشام المظلوم.

والحكاية بدأت عندما قام المظلوم، فور علمه بتأسيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، بإرسال بريد إلكتروني لمقر الاتحاد القطري لكرة القدم موجه لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي بتاريخ 9 فبراير 2016، حيث أرفق هشام المظلوم بالبريد الإلكتروني عرضاً تضمن ملفاً يحتوي على 80 صفحة يتضمن تصاميم مقترحة لشعار اتحاد كأس الخليج، مع الدراسات اللونية والفنية والتقنية والمصادر المستوحاة منها تلك الشعارات، على أن يتم الاختيار منها من جانب الاتحاد الخليجي والتعاقد مع المظلوم في حال انتقاء أي منها.

وقد أكد المظلوم في رسالته، التي قام بإرسالها من «الإيميل» وجوب عدم استخدام تلك الشعارات المقترحة في حال عدم التعاقد معه على أي منها، وطوال الفترات السابقة لم يتلقَّ أي ردود من جانب اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، ومقره الدوحة.