انطلاق النسخة الثانية من دوري «مبادلة المجتمعي»

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت يوم الأحد الماضي منافسات النسخة الثانية من دوري مبادلة المجتمعي لكرة القدم 2017 - 2018 في الملاعب الفرعية بمدينة زايد الرياضية، حيث يقام الدوري ضمن إحدى المبادرات المجتمعية لشركة مبادلة للاستثمار ضمن برامج الاتفاقية المشتركة مع مجلس أبوظبي الرياضي.

حضر الافتتاح، سعود كرمستجي مدير مساعد في شركة المبادلة للاستثمار «مبادلة» وأحمد المصعبي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وسعود كرمستجي بجانب نجوم منتخب الإمارات السابق سبيت خاطر وسلطان برغش، حيث يشارك في الدوري الذي يقام بنظام (الذهاب والإياب) 40 فريقاً مقسمين على 4 مجموعات، بواقع عشرة فرق في كل مجموعة، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الربع النهائي، الذي سيشهد مرحلة خروج المغلوب، للوصول إلى الدور النصف النهائي ومن ثم إلى المباراة النهائية لتحديد هوية البطل.

وتقام مباريات الدوري أسبوعياً من الأحد إلى الخميس، وتضم المجموعة الأولى فرق ( الريم - الخالدية - غنتوت - الرويس -المشرف -الزعاب - بوابة أبوظبي - المارية - السمحة - السمالية )، فيما تضم المجموعة الثانية فرق: (الباهية - الكرامة - البطين - الرحبة - الشامخة - الكورنيش - الظفرة - الغربية - طريف - توام)، وتضم المجموعة الثالثة فرق: (بني ياس - ياس - السعديات - المقطع - حفيت - المفرق - الروضة - الريف - الفلاح - المرور ) في حين ضمت المجموعة الرابعة فرق: (اليحر - العين - ليوا - الوثبة - الختم - مصفح - الحصن - الهيلي - العجبان - الدانة).

من جانبه، أكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي على أهمية ومكانة دوري مبادلة المجتمعي لكرة القدم في برامج الاتفاقية المشتركة بين مجلس أبوظبي الرياضي ومبادلة، مبيناً أن المجلس حريص على تقديم الدعم الكامل والشامل للبطولة التي تحتضن 40 فريقاً من مختلف الفرق المجتمعية في أبوظبي، لتحقيق التواصل والتفاعل الرياضي، انطلاقاً من الأهداف الرامية لتعزيز نمط الحياة الصحية بالممارسة الرياضية لكافة أفراد المجتمع، منوهاً أن المشاركة الكبيرة تدل على استكمال البداية الجيدة للبطولة في الموسم الأول 2016 - 2017 ومدى اهتمام الفرق المجتمعية بتسجيل حضورها في الحدث المهم، مع بداية الموسم الرياضي الحالي.