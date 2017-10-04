«الأبيض» مع مصر والبرازيل والبرتغال في «شاطئية القارات»

رضا سليم (دبي)

أسفرت قرعة النسخة السابعة لبطولة القارات الشاطئية لكرة القدم، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع لجنة الكرة الشاطئية بالاتحاد الدولي «الفيفا»، خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 4 نوفمبر، بالملعب الجديد على قناة دبي المائية، عن وقوع منتخبنا في المجموعة الأولى والتي ضمت معه مصر والبرازيل والبرتغال، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات المكسيك وروسيا وإيران والبارجواي.

وقد جرت مراسم القرعة ظهر أمس بمقر مجلس دبي الرياضي، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وجوان كوسكو المدير التنفيذي لكرة القدم الشاطئية بالفيفا، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعلي عمر البلوشي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ومدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، وحصة الكوس مدير البطولة ومديرة إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، وعدد من مديري الإدارات والأقسام ومنتسبي المجلس، كما حضر الحكم الإماراتي الدولي إبراهيم المنصوري الذي قاد المباراة النهائية لكرة القدم الشاطئية في دوري الألعاب الآسيوية الشاطئية في فيتنام، كما شارك سابقاً في التحكيم بثلاثة نهائيات لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية وفي جميع نسخ كأس القارات، واللاعب وليد المحمدي قائد منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية.

وتعد هذه البطولة هي النسخة الأخيرة من العقد الذي عقده مجلس دبي الرياضي مع لجنة الكرة الشاطئية بالفعل، ومن المنتظر أن يتم تجديد العقد خلال الفترة المقبلة، وهو ما أشار إليه سعيد حارب بأن هناك إجراءات يتم اتخذها حالياً مع الفيفا في هذا الاتجاه، مؤكداً أنه سيتم الإعلان الرسمي فور الانتهاء من الإجراءات.

وقال حارب: «نحن سعداء بالنجاحات التي تحققها البطولات التي تقام في دبي، خاصة كأس القارات الشاطئية التي ولدت في دبي، منذ انطلاقها عام 2011، حيث شهدت مشاركة منتخبات عريقة من مختلف دول العالم، بجانب منتخبنا الوطني الذي قدم مستويات عالية في هذه البطولة وكان نداً قوياً في جميع النسخ، وبالتالي النجاح كان على المستوى الفني والجماهيري، كما باتت البطولة ضمن روزنامة الاتحاد الدولي للعبة».