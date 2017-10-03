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فيديوغراف..التدخين الإلكتروني قد ينقذ 6.6 مليون أميركي من الموت
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تاريخ النشر: الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

وكالات

قال باحثون إن بالإمكان تفادي ما يصل إلى 6.6 مليون حالة وفاة مبكرة في أميركا على مدى عشر سنوات إذا تحول المدخنون إلى السيجارة الإلكترونية وإنه يجب قبول أجهزة توصيل النيكوتين كجزء من «المرحلة النهائية من تدخين السجائر».

وخلص الباحثون من تحليل المنافع الصحية المحتملة لدفع المدخنين على الإقلاع عن التبغ إلى أن هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 6.6 مليون شخص الذين تحولوا إلى السيجارة الإلكترونية قد يعيشون سنوات إضافية يصل مجموعها الإجمالي إلى 86.7 مليون سنة.

وقال العلماء إن النتائج «يمكن أن تساعد وزير الصحة (الأميركي) والعاملين في الصحة العامة على وضع استراتيجية للوصول إلى«الإقلاع عن تدخين السجائر».

وقال ديفيد ليفي، الذي شارك في قيادة فريق البحث في المركز الطبي لجامعة«جورج تاون»في الولايات المتحدة، «إن السياسة القديمة بحاجة إلى أن تدعم بسياسات جديدة تشجع إحلال السجائر الإلكترونية محل السجائر الأشد فتكاً إلى حد كبير».

وينقسم المجتمع العلمي العالمي بشأن السجائر الإلكترونية وما إذا كانت أداة مفيدة للصحة العامة مثل العلاج ببدائل النيكوتين أم لا. ولا تحتوي السجائر الإلكترونية على أي تبغ وإنما على سائل بنكهة النيكوتين في البخار الذي يستنشقه المستخدم.

ويعتقد كثير من الاختصاصيين، بمن في ذلك خبراء في الصحة العامة في إنجلترا، أن السيجارة الإلكترونية بديل أقل خطراً وقد تساعد الكثير من الأشخاص على الإقلاع عن التدخين. ... المزيد
     
 

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