وفاة نجم الروك الأميركي توم بيتي

لوس أنجليس (د ب أ)

توفي نجم الروك الأميركي الحائز على جوائز «جرامي» توم بيتي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 66 عاماً إثر إصابته بأزمة قلبية.

وأفاد مدير أعماله لفترة طويلة توني ديميتريادس في بيان بأن نجم فرقة «توم بيتي آند ذا هارت بريكرز» قد «رحل في سلام وسط أسرته ورفاقه في الفرقة وأصدقائه».

وقال ديميتريادس في البيان: «باسم عائلة توم بيتي، نعلن بحزن عن الوفاة المفاجئة للأب والزوج والأخ والقائد والصديق توم بيتي».

وأضاف أنه نقل إلى مستشفى في لوس أنجلوس بعد إصابته بأزمة قلبية في منزله بمدينة ماليبو.

وذكر موقع «تي.إم.زد»، المعني بأخبار المشاهير، أن بيتي وصل إلى المستشفى من دون أي نشاط للمخ، وأشار إلى أن قرارًا اتخذ على ما يبدو بإزالة أجهزة دعم الحياة عنه.

يشار إلى أن معظم ما حققه بيتي من نجاح كبير على مدار مسيرة زاخرة استمرت أكثر من 40 عاماً كان مع فرقة «هارت بريكرز» التي بدأت مسيرتها في سبعينيات القرن الماضي.