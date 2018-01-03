باكستان توبخ السفير الأميركي واحتجاجات في كراتشي تندد بترامب

إسلام آباد (وكالات)

استدعت باكستان أمس، السفير الأميركي لديها في توبيخ علني نادر من نوعه، إثر انتقادات لاذعة وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإسلام آباد مهددا بوقف المساعدات لها، فيما نظم عشرات الباكستانيين احتجاجا في مدينة كراتشي بجنوب البلاد للتنديد بتغريدات الرئيس الأميركي حول باكستان.

وطلب من السفير ديفيد هايل التوجه إلى وزارة الخارجية في العاصمة الباكستانية مساء أمس الأول، بعد أن ردت إسلام آباد بغضب على اتهامات الرئيس الأميركي لها «بالكذب» بشأن إيواء متطرفين، في آخر حلقة من الخلافات التي تهز تحالفهما.

وأكد متحدث باسم السفارة الأميركية، أن هايل التقى مسؤولين لكنه أضاف «ليس لدينا أي تعليق حول جوهر اللقاء».

وفيما لم يصدر تعليق عن مسؤولي وزارة الخارجية، أعلن متحدث عسكري في تغريدة على تويتر أن مجلس الأمن القومي، سيعقد اجتماع في وقت لاحق برئاسة رئيس الحكومة.