الرئيس اللبناني يزور السعودية لتعزيز العلاقات بين البلدين

بيروت (د ب أ)

أكّد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون أمس أن الزيارة الرسمية التي ينوي القيام بها إلى المملكة العربية السعودية مطلع الأسبوع المقبل تندرج في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة. تصريحات عون جاءت، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية «خلال استقباله قنصل لبنان العام في جده زياد عطا لله مع وفد من رجال الأعمال اللبنانيين في السعودية الذين يعملون في قطاعات مختلفة في المملكة».

وأضاف البيان أن الرئيس عون أكّد «أن عدداً من الوزراء سيرافقونه في الزيارة للبحث مع نظرائهم السعوديين في عدد من المشاريع المشتركة التي تتطلب تنسيقاً وتعاوناً بين لبنان والمملكة».

وهنأ الرئيس عون أبناء الجالية اللبنانية في السعودية على «الصورة الجامعة والموحدة التي يظهرون فيها، والتي استطعنا أن نحافظ عليها في الفترة الماضية، على الرغم من الظروف المحيطة بنا»، مؤكداً أن «الانطلاقة بدأت عبر تفاهم الجميع على إنقاذ لبنان من أي تدخلات بشؤونه أو أن يتدخل هو بشؤون الآخرين». وقال: «إن لبنان يعوّل كثيراً على أبنائه في السعودية ليساهموا أيضاً بمشاريع في وطنهم الأم، الذي يحتاج إلى استثماراتهم».