موسكو (رويترز)

قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي أمس، إنه اعتقل أعضاء ما وصفها بخلية نائمة لتنظيم «داعش» في منطقة موسكو كانت تخطط لشن سلسلة من الهجمات الكبيرة على شبكة المواصلات في البلاد.

وأظهر تسجيل فيديو لعمليات الاعتقال عناصر من جهاز الأمن، وهم يقتادون رجالاً من شقة سكنية، ويصادرون أسلحة ومتفجرات وقنابل. وقال الجهاز في بيان إن الاعتقالات جرت يوم 30 سبتمبر، وإن الخلية كانت تضم مواطنين روسا من شمال القوقاز، وأضاف أنهم ممن يسعون لإقامة دولة «خلافة» عالمية، وتلقوا توجيهات من متشددين أجانب.

وقال إن الخلية كانت تخطط لتفجير أماكن عامة مزدحمة واستهداف البنية التحتية للمواصلات. وأضاف أنه اعتقل كل أعضاء الخلية دون أن يذكر عدد الأشخاص المعتقلين، مشيراً إلى أنهم يبحثون قراراً بشأن فتح قضايا جنائية بحقهم.

وهددت الدولة الإسلامية بالانتقام من الضربات الجوية التي تنفذها روسيا في سوريا بإراقة الدماء على أراض روسية، وشنت هجوماً بقنبلة على قطار أنفاق في سان بطرسبرج تسبب في مقتل 14 شخصاً في أبريل.