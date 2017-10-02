تدريبات بحرية كويتية بالذخيرة الحية غداً

الكويت (د ب أ)

تبدأ القوة البحرية الكويتية غداً الأربعاء تنفيذ تدريبات بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري، على مدى يومين. وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية أمس، إن «التدريبات ستقام في الميدان المشار إليه على مسافة 5ر16 ميل بحري شرق (رأس الجليعة)، امتداداً إلى جزيرة (قاروه)، وبمسافة 6 أميال بحرية شرق (رأس الزور)، امتداداً إلى جزيرة (أم المرادم)».

كانت الكويت استضافت خلال الفترة من 19 مارس إلى السادس من أبريل الماضيين، تمرين «حسم العقبان 2017»، الذي تشارك فيه قوات عسكرية من دول مجلس التعاون الخليجي والجانب الأميركي، وبدأ في البحرين عام 1990 ويعتبر أحد أكبر التمارين العسكرية على المستويين الإقليمي والدولي.