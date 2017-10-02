خادم الحرمين يزور روسيا الخميس

عواصم (وكالات)

يبدأ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل المملكة العربية السعودية بعد غدٍ زيارة لروسيا الاتحادية، تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيتم خلالها، بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في العديد من مجالات التعاون، علاوة على بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووصفت وزارة الإعلام والثقافة السعودية زيارة الملك سلمان بأنها «تاريخية» لأنه سيكون أول عاهل سعودي يقوم بزيارة رسمية لروسيا.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك امس، إن البلدين يخططان خلال الزيارة للإعلان عن تدشين صندوق بمليار دولار للاستثمار في مشروعات للطاقة ضمن جهود اثنين من أكبر البلدان المنتجة للنفط في العالم لتوسيع التعاون بينهما.

وتابع، «نركز على تطوير تعاون ليس فقط في إطار أوبك، أو حتى خارج المنظمة، بل أيضا تطوير التعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة»، بحسب العربية.

وقال نوفاك متحدثاً عن جهود البلدين للتوسع في التعاون بقطاع الطاقة «يتم العمل على عدد من الاتفاقيات وسنعلن عنها خلال الزيارة».

وأضاف نوفاك أن الشركات الروسية تبحث صفقات مع شركة أرامكو السعودية العملاقة، من بينها تقديم خدمات الحفر في السعودية واهتمام روسنفت بتجارة الخام.

وأشار إلى أن شركاء سعوديين يدرسون مشاركة نوفاتك الروسية في إنتاج الغاز الطبيعي في روسيا.

وأبلغ مصدر روسي بقطاع الطاقة رويترز أن من المنتظر توقيع مذكرة تفاهم بين نوفاتك والسعودية بشأن مشروع للغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي. وهذا هو ثاني مشروع للغاز المسال لشركة نوفاتك. وقال إن التفاصيل لا تزال قيد المناقشة.