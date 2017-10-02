تأسيس شركة لتطوير شرق المسجد النبوي

الرياض (وام)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن تأسيس شركة «رؤى المدينة»، وهي شركة تطوير عمراني تهدف إلى تعزيز جاهزية منطقة المسجد النبوي لاستضافة عدد أكبر من الزائرين للمدينة المنورة. وتهدف الشركة عبر تطوير منطقة شرق المسجد النبوي البالغ مساحتها 1.3 مليون متر مربع إلى إضافة طاقة استيعابية فندقية تقدر بـ 240 ألف نزيل لليوم الواحد في 80 ألف غرفة فندقية، وتوفير نحو 500 وحدة سكنية بالإضافة إلى مساحات ستخصص للصلاة تتسع لأكثر من 200 ألف مصل علماً بأن أبعد نقطة في المشروع لا تتعدى مسافة 1000 متر فقط عن الجناح الشرقي للمسجد النبوي.

وستتولى الشركة تطوير منظومة متكاملة من المشروعات الفندقية والتجارية والسكنية، بالإضافة إلى تطوير وتهيئة المراكز والمتاحف لتعزيز النواحي الدينية والثقافية والتاريخية والمحتوى المحلي للمدينة المنورة وبناء شراكات استراتيجية وتوفير فرص استثمارية مجدية لمشاركة المستثمرين والقطاع الخاص.

ويهدف المشروع إلى مراعاة قدسية المسجد النبوي وإيجاد منظومة متكاملة لمسارات المشاة مفصولة عن حركة المركبات واستحداث محطات للنقل العام تقع على نهاية ممرات المشاة، وسيوفر فرص عمل تصل إلى 200 ألف وظيفة ويضيف 7 مليارات ريال إلى الناتج المحلي سنوياً. ويجري التخطيط لوضع حجر أساس المشروع والبدء بتنفيذ البنية التحتية خلال العام 2018 على أن يبدأ تشغيله في عام 2023.

ويأتي تأسيس الشركة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لزيارة المسجد النبوي الشريف حيث توضح التقديرات الأولية أنه من المتوقع أن يصل إجمالي عدد زوار المدينة المنورة إلى 23 مليون زائر سنوياً بحلول العام 2030.