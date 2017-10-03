الحكومة الفلسطينية تتسلم مهامها في غزة

علاء مشهراوي، عبد الرحيم حسين (غزة، رام الله)

تسلم رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، أمس، جميع المسؤوليات في قطاع غزة بعد أن وصل إلى القطاع، لأول مرة منذ عام 2015، في محاولة طموحة لإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية المتنافسة.

واجتاز الحمد الله معبر إيريز على رأس وفد بارز من مسؤولي حركة فتح قادمين من الضفة الغربية، لإنهاء الانقسام المستمر منذ 10 سنوات مع حركة حماس، حيث تجمع مئات الفلسطينيين على الطريق من معبر إيريز للترحيب به ولوح بعضهم بالعلم الفلسطيني.

وقال الحمد الله، في مؤتمر صحفي عقده عند حاجز «بيت حانون - إيرز» لدى دخوله إلى قطاع غزة، إن حكومته «ستبدأ تسلم مسؤولياتها ومهامها في تولي شؤون قطاع غزة».

وأضاف أن «نجاح عمل الحكومة سيكون مرهوناً في قدرتها التنفيذية على الأرض وفي الميدان، وبالقدر الذي تتمكن فيه من إحداث تغيير في حياة المواطنين».