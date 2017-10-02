بغداد تسمح للأجانب العالقين في كردستان مغادرتها

بغداد (أ ف ب)

أعلن وزير الداخلية العراقي قاسم الاعرجي أمس، السماح للأجانب العالقين في إقليم كردستان العراق من الذين دخلوا البلاد دون الحصول على تأشيرة الحكومة الاتحادية، بالسفر من مطار بغداد من دون مساءلة قانونية.

وقال الأعرجي، رداً على مناشدات وصلت حول الأجانب العالقين في الإقليم «من يرغب بالحصول على سمة دخول فأنا حاضر، ومن يريد أن يسافر من بغداد، ليسافر من دون أي غرامة أو تأشيرة».

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن أن الوزارة «ستعمل على تسهيل إصدار تأشيرات للصحفيين الأجانب، تنفيذاً لمبادرة الوزير بدعم العمل الإعلامي».

ويحتاج إصدار موافقة للحصول على تأشيرة دخول للصحفيين الأجانب، أكثر من شهر، وتمر بإجراءات روتينية طويلة.

وتمنح حكومة الإقليم تسهيلات أكبر بكثير من حكومة بغداد في الحصول على التأشيرة لدى دخول الإقليم، ويتمكن معظم الأجانب الحصول عليها لدى وصولهم إلى المطار، لكن هؤلاء المسافرين لايمكنهم دخول مناطق نفوذ الحكومة الاتحادية، وتعتبر تأشيرة غير صالحة للتجول في المناطق خارج الإقليم.