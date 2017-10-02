16 قتيلاً بهجوم انتحاري على مركز شرطة جنوب دمشق

دمشق (وكالات)

هز انفجار عنيف جنوب ساحة الميدان في العاصمة السورية دمشق أمس، أعقبه إطلاق رصاص كثيف مما أسفر عن مقتل 16 شخصا، كما قتل 10 عناصر من مليشيات «حزب الله اللبناني» جراء ضربة نفذتها طائرة من دون طيار مجهولة الهوية على موقع تابع لهم في منطقة صحراوية في وسط سوريا، في حين بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع زعيم فصيل سوري معارض هاتفيا آفاق التسوية السياسية في سوريا.

وعرض التلفزيون السوري الرسمي نقلا عن وزارة الداخلية «إرهابيان يفجران نفسيهما أمام قسم الشرطة، مما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين وعناصر الشرطة».

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل «16 شخصا نصفهم من الشرطة، و4 مدنيين بالإضافة الى 4 آخرين مجهولين»، لافتا إلى «إصابة عدد كبير من الجرحى بعضهم في حالة خطرة».

وذكر وزير الداخلية اللواء محمد الشعار فى تصريحات لصحفيين خلال تفقده الأضرار فى مقر الشرطة أمس، أن «إرهابيين استهدفا عناصر الحرس في قسم شرطة الميدان بمجموعة من القنابل، مما أدى إلى مقتل عدد منهم، اثر ذلك فجر أحد الارهابيين نفسه بحزام ناسف على مدخل الباب الرئيس للقسم».