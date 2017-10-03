«داعش» يحرق آبار نفط الشمال والقوات العراقية تتقدم بالحويجة

بغداد (الاتحاد، وكالات)

أضرم تنظيم «داعش» أمس، النار في ثلاث آبار قرب الحويجة غرب مدينة كركوك النفطية، وهي إحدى منطقتين لا تزالان تحت سيطرة التنظيم، مع تقدم القوات العراقية التي طردت التنظيم من قاعدة الرشاد الجوية وتعمل على ترميمها، ورفعت العلم العراقي على أعلى قمة في جبال حمرين كما حررت ست قرى بعملية التفاف جنوب ناحية الرشاد.

وقال مسؤولون عسكريون ونفطيون أمس، إن مقاتلي» داعش» أضرموا النار في ثلاث آبار نفط تابعة لشركة نفط الشمال قرب الحويجة، وقال مسؤولون عسكريون إن قوات الأمن تستخدم جرافات للسيطرة على النار التي أشعلها المتشددون في الساعات الأولى من صباح أمس الأول، بهدف تعطيل تقدم القوات المشتركة المدعومة من الولايات المتحدة صوب الحويجة.

وكان حقل علاس الواقع على بعد 35 كيلومترا جنوب الحويجة، أحد مصادر الدخل الرئيسة لتنظيم «داعش»، وقال العقيد محمد الجبوري إن التنظيم يحاول استغلال أعمدة الدخان المتصاعدة في تفادي ضربات جوية أثناء تقهقرهم من المنطقة باتجاه الحويجة.

وقال مسؤولون عسكريون إنه جرى السيطرة على النار في أحد الآبار، وإن السيطرة على ألسنة اللهب في البئرين الآخريين ربما يستغرق ثلاثة أيام، وقال مسؤولون في شركة نفط الشمال التي تديرها الدولة، إن إرسال أطقمها لتقييم الخسائر في الآبار لا يزال محفوفا بالمخاطر إذ ربما ترك المتشددون وراءهم قنابل وألغاما أرضية.