«التحالف» يدمر آليات وتعزيزات للحوثيين في صرواح وباقم

عقيل الحلالي (صنعاء)

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية في اليمن أمس مقتل خمسة من القيادات الميدانية التابعة لمسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، في غارة جوية على محافظة حجة شمال غرب صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، في بيان نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن «قيادات ميدانية كبيرة من قيادات ميليشيا الحوثي وصالح، لقوا حتفهم بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعا لهم في موقع جبل أبو النار الواقع شرق مديرية حرض مساء أمس الأحد». وأوضح البيان أن أبرز القادة حيدر ردمان، وهو أحد قيادات الصف الأول في جماعة الحوثي، وخاض كل الحروب الست مع جماعة الحوثي، وله مشاركات قتالية على الحدود مع المملكة العربية السعودية.

وأشار البيان إلى أن «الميليشيات (الحوثيون وقوات صالح) تتكتم بشكل كبير على مقتل العديد من قادتها الميدانيين الذين لقوا حتفهم في المعارك الأخيرة الدائرة في جبهتي ميدي وحرض». وأكد البيان أن «الميليشيات خسرت في الأيام القليلة الماضية عددا كبيرا من قياداتها الميدانيين البارزين أبرزهم عمار أبو خرفشة قائد أركان حرب الأمن المركزي بمحافظة حجة، ومحمد علي حسن حاج مسؤول التجنيد التابع للميليشيا، ونجيب صالح الحيمي قيادي ومرجع ديني... وغيرهم العشرات من القيادات الذين لقوا حتفهم في كل من جبهتي حرض وميدي».

وفي سياق متصل، كثف الطيران العربي، أمس، غاراته على شمال محافظة صعدة معقل الحوثيين، مستهدفاً مواقع وتجمعات وتحركات للميليشيات في مناطق حدودية مع السعودية.