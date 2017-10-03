83% نسبة الإشغال في 28 مدينة عمالية بأبوظبي طاقتها الاستيعابية 381 ألف نسمة

أبوظبي(الاتحاد)

بلغت نسبة الإشغال في 28 مدينة عمالية نظامية في أبوظبي 83%، حيث يقطنها حالياً 317 ألف عامل، فيما تبلغ طاقتها الاستيعابية 381 ألف نسمة، بحسب المهندس خادم المهيري، المدير التنفيذي لعمليات وحدة السكن العمالية في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.

وقال المهيري لـ «الاتحاد»، على هامش مشاركته في جلسة «المدن العمالية» بمنتدى أبوظبي للأعمال: «إن هناك تعاوناً مثمراً وفعالاً مع الشركاء الاستراتيجيين، يشمل تنظيم العقود الإيجارية للشركات المستأجرة في المدن العمالية عن طريق عقد الإيجار الموحد بالتنسيق مع مطوري المدن، وكذلك مشروع مركز التحكم لمعلومات المدن العمالية، لتوفير قاعدة بيانات ونظام مراقبة للمدن العمالية على مدار الساعة، وأيضاً تنفيذ خطة نقل العمالة من الفئات الست «المقاولات، الصيانة، النقليات، الحراسة، النظافة، والصناعة» من مصفح إلى المدن العمالية النظامية».

وأوضح أن الفرص الاستثمارية في المدن العمالية تشمل مدن رزين العمالية، وتطوير أراضي مدن عمالية في حميم والعجبان ومنطقة العين ومنطقة الظفرة، وتطوير مدن عمالية مصغرة في أحواض مصفح لإسكان العمالة المهنية والحرفية.

وذكر أن قائمة الخدمات المقدمة للمدن العمالية تشمل الأمن والحراسة، والإدارة والتشغيل، والصيانة والوجبات الغذائية، ونظافة الغرف، والمرافق الصحية، وإدارة النفايات ومكافحة الحشرات، والمطابخ المركزية وقاعات الطعام.