منتدى أبوظبي للأعمال يستعرض الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص

سيد الحجار (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل، أمس، افتتاح فعاليات الدورة الثانية لمنتدى أبوظبي للأعمال الذي يعقد تحت شعار «شركاء لتحقيق التنمية المستدامة»، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في فندق جميرا أبراج الاتحاد.

حضر المنتدى، معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة عضو المجلس التنفيذي، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة عضو المجلس التنفيذي، ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عضو المجلس التنفيذي، ومعالي فلاح محمد الأحبابي رئيس التخطيط العمراني والبلديات عضو المجلس التنفيذي.

كما حضر المنتدى، محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعدد كبير من كبار المسؤولين في الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة أبوظبي، وأكثر من 1000 شخصية من القطاعين العام والخاص من رؤساء ومديري الشركات العاملة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

وشاركت في أعمال الدورة الثانية للمنتدى إلى جانب دائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، دائرة الصحة، ودائرة التعليم والمعرفة، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، ودائرة الثقافة والسياحة، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.