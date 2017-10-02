تفاصيل الشارقة الدولي للكتاب.. غداً

الشارقة (الاتحاد)

تنظم هيئة الشارقة للكتاب عند العاشرة والنصف من صباح غدٍ الأربعاء، مؤتمراً صحفياً في مكتبة الشارقة العامة، للإعلان عن تفاصيل فعاليات الدورة السادسة والثلاثين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، والتي تقام خلال الفترة من 1-11 نوفمبر المقبل.

ويتحدث خلال المؤتمر كل من: أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، عبد العزيز تريم مستشار الرئيس التنفيذي - مدير عام اتصالات الإمارات الشمالية، محمد خلف، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات والهيئات المنظمة والراعية للمعرض، وهانا هندرسون مدير برنامج «عام التعاون الإبداعي بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة UK/‏UAE 2017» في المجلس الثقافي البريطاني. ويكشف المتحدثون خلال المؤتمر عن الفعاليات والبرامج التي ينظمها المعرض، حيث يستعرضون أبرز جلسات البرنامج الفكري، وعروض برنامج الطفل، وندوات المقهى الثقافي، وفعاليات ركن الطهي، إضافة إلى الإعلان عن أبرز الشخصيات الثقافية والفكرية والإعلامية المشاركة في المعرض. كما سيتم الإعلان عن البرنامج المهني الذي يقام سنوياً قبل انطلاق المعرض.