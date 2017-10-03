جامعة الإمارات تسلط الضوء على إنجازات «كلمة»

العين (الاتحاد)
نظم قسم الترجمة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات أمس ندوة بعنوان «الترجمة والإبداع في الألفية الجديدة»، بالتزامن مع اليوم العالمي للترجمة بهدف تسليط الضوء على إنجازات مشروع «كلمة» باعتباره واحداً من مشاريع الترجمة الرائدة في العالم العربي.
حضر الندوة الدكتور حسن النابودة عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وسعيد حمدان الطنيجي المسؤول عن مشروع (كلمة) بهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطالبات.
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وأكد النابودة خلال كلمة ألقاها في افتتاح الندوة على أهمية التعاون بين جامعة الإمارات ومشروع (كلمة) التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة لمناقشة المواضيع المتعلقة بالترجمة بأنواعها المختلفة، مشيراً إلى الدور الذي يقوم به مشروع كلمة في وضع الجسور التي تربط بين الحضارات والثقافات في العالم سعياً لإيصال المعلومات القيمة للقارئ العربي.