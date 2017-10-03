جامعة الإمارات تسلط الضوء على إنجازات «كلمة»

العين (الاتحاد)

نظم قسم الترجمة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات أمس ندوة بعنوان «الترجمة والإبداع في الألفية الجديدة»، بالتزامن مع اليوم العالمي للترجمة بهدف تسليط الضوء على إنجازات مشروع «كلمة» باعتباره واحداً من مشاريع الترجمة الرائدة في العالم العربي.

حضر الندوة الدكتور حسن النابودة عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وسعيد حمدان الطنيجي المسؤول عن مشروع (كلمة) بهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطالبات.

اشتملت الندوة على ثلاث جلسات حوارية تناولت: دور مشروع «كلمة» في دعم حركة الترجمة، وحركات الترجمة في العالم العربي، ومناهج الترجمة في الجامعات العربية، وتحديات الترجمة في الألفية الجديدة، والترجمة والتلاقح الثقافي، ومشكلات الترجمة التحريرية والشفوية، بالإضافة إلى دور الترجمة بين نقل المعرفة وإنتاج الثقافة، والترجمة والإبداع العلمي، ومعضلات الترجمة الآلية، وأهمية الترجمة من اللغات الأخرى إلى العربية، ومشكلات الترجمة التخصصية، وآفاق الترجمة السمع بصرية، وأخلاقيات الترجمة وعمل المترجم.

وأكد النابودة خلال كلمة ألقاها في افتتاح الندوة على أهمية التعاون بين جامعة الإمارات ومشروع (كلمة) التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة لمناقشة المواضيع المتعلقة بالترجمة بأنواعها المختلفة، مشيراً إلى الدور الذي يقوم به مشروع كلمة في وضع الجسور التي تربط بين الحضارات والثقافات في العالم سعياً لإيصال المعلومات القيمة للقارئ العربي.