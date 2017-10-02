الاستفتاء الكردي والموقف الأميركي

لم يتوقع أحد أن تشعر حكومات الدول المجاورة بالسعادة من استفتاء أكراد العراق حول الانفصال الأسبوع الماضي. وعلى رغم أن أكراد العراق قالوا إن الدستور العراقي لا يحظر إجراء استفتاء على إقامة دولة إلا أن هناك حرباً إقليمية تدور رحاها الآن ضد «داعش». والأوضاع الإقليمية في حالة من الفوضى، وهي غير ملائمة للحديث عن إعادة ترسيم حدود وطنية. ولكن رد الفعل من أنقرة وبغداد كان شديداً.
فقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين الماضي، أن الخيار العسكري مطروح ضمن الاستجابات الممكنة رداً على نتيجة الاستفتاء. وهدد بقطع خط تصدير النفط من المناطق الكردية العراقية عبر تركيا.
ولم يكن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أقل منه شدة حين هدد بـ «فرض حكم عراقي» على المحافظات الكردية ما لم تلغ حكومة كردستان الإقليمية نتائج الاستفتاء على الانفصال. وقد منح البرلمان العراقي في الوقت نفسه العبادي سلطة إصدار أوامره إلى الجيش بالتوجه إلى مدينة كركوك المتنازع عليها، والتي تسيطر عليها ميليشيات كردية منذ انهيار الجيش العراقي في مواجهة هجوم لـ «داعش» عام 2014. وأعلن العبادي أمام البرلمان أن الحكومة لن تدخل في حوار بشأن نتيجة الاستفتاء التي أيدت بأغلبية الانفصال، وأنه إذا أراد الأكراد بدء محادثات فعليهم أولاً إلغاء الاستفتاء وما يترتب عليه. وأما الزعماء الأكراد فيؤكدون أن الاستفتاء يهدف إلى منحهم تفويضاً للدخول في محادثات بشأن انفصال سلمي لمنطقتهم مع بغداد.
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لقد حان الوقت لإيصال الرسائل من مستوى أعلى. ويستطيع الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ريكس تيلرسون أو وزير الدفاع جيمس ماتيس أن يمارسوا بعض الضغوط ليس فقط لحماية الحلفاء الأكراد ولكن أيضاً لتعزيز الاستقرار في المنطقة. وينبغي أن يكون مفاد الرسالة أنه من غير المقبول محاصرة اقتصاد الإقليم الكردي بإغلاق كل حدوده، وإلغاء كل رحلات الطيران من وإلى عاصمته الإقليمية.
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والوضع دقيق. فقد صرحت بيان سامي عبد الرحمن ممثلة حكومة كردستان الإقليمية في واشنطن الأسبوع الماضي بأن «تهديد الأكراد لا يجدي نفعاً، بل إن من الأفضل الدخول في حوار معنا. وما زالت بغداد وأربيل بحاحة إلى التعاون ضد داعش، وفي الأزمة الإنسانية في العراق. فكل ما قمنا به هو استفتاء. ولم نعلن من جانب واحد انفصالاً». ولكن العراقيين والإيرانيين والأتراك فضلوا تجاهل هذه الرؤية الكردية، وعاملوا استفتاء الأكراد باعتباره انفصالاً بحكم الأمر الواقع. وأرى أن ثمة مبالغة في رد الفعل، ويتعين على الولايات المتحدة أن تقنع جميع حلفائها بالتحلي بالهدوء.
* كاتب أميركي متخصص في شؤون الأمن
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»